Экономика 40 минут назад

"Новая почта", "АТБ" и табачные компании укрепились в ТОП-20 налогоплательщиков Украины

В 2019 году первые десять крупнейших налогоплательщиков Украины заплатили в бюджет около 166 млрд грн, а в 2020-м — почти 190 млрд грн

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В тройку компаний, которые в 2020 году больше всего заплатили в государственный бюджет Украины налогов попали "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины, который составляют эксперты издания "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах".

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Возглавила список "Укрнафта", которая за 2020 год заплатила в общей сложности 45,8 млрд грн налогов из которых почти 6,5 млрд грн налог на прибыль, НДС составил 14,2 млрд грн, а самую большую сумму предприятие заплатило рентной платой — 23,8 млрд грн. При этом за год "Укрнафта" увеличила объем налоговых платежей на 246%. Отметим, что в 2019 году она была на восьмом месте рейтинга.

Вторую позицию сейчас занимает "Укргаздобыча" — почти 28,5 млрд грн. Здесь также большую часть занимает рентная плата (14,4 млрд грн), НДС (8,3 млрд грн) и налог на прибыль (2,6 млрд грн). При этом в прошлом году "Укргаздобыча" занимала первую строчку рейтинга и за этот период ее налоговые поступления сократились на 40%.

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Наконец, третья строчка досталась НАК "Нафтогаз Украины", который заплатил 18,8 млрд грн налогов — почти 15,6 млрд грн налога на прибыль и 2,8 млрд грн НДС. Год назад компания была второй.

Примечательно, что на четвертой, пятой и шестой позициях рейтинга самых крупных налогоплательщиков оказались предприятия, которые занимаются производством табачных изделий — "Филипп Моррис Украина" (18,4 млрд грн), "В.А.Т.-Прилуки" (16,5 млрд грн) и "Джей Ти Интернешнл Украина" (14,3 млрд грн) соответственно. Годом ранее они также входили в десятку лидеров, однако "Филипп Моррис Украина" занимала третью строчку с показателем 17,2 млрд грн, "В.А.Т.-Прилуки" — седьмую (13,9 млрд грн), а "Джей Ти Интернешнл Украина" были девятыми и их показатели были неизвестными.

Если говорить об остальных компаниях, вошедших в десятку, то это: "Укрзализныця" (13,5 млрд грн), "Оператор ГТС Украины" (11,8 млрд грн), "Укртатнафта" (11,6 млрд грн) и госпредприятие "НАЕК "Энергоатом" (10,6 млрд грн). Интересно, что "Укрзализныця" свалилась с пятого места, "Укртатнафта" поднялась с десятой на девятую позицию, а "Оператор ГТС Украины" заработал фактически только 1 января 2020 года. "Эгнергоатом" за год свалился на десятое место с шестого.

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При этом в рейтинге компаний есть и куда более стремительные падения — за год "Приватбанка" опустился с 4 на 13 место, хотя как и прежде о точных цифрах компании ничего неизвестно. Примечательно, что в 2018 году банк вообще занимал 22 позицию. А вот, например, "АТБ", увеличив налоговые поступления на 28% до почти 8,6 млрд грн, поднялся с 13 на 11 место. Отметим также и скачок "Новой почти". В 2019 году почтовый оператор занимал 27 строчку, а в 2020 уже 19-ю.

Напомним, что в 2019 году первая десятка крупнейших налогоплательщиков заплатила в украинский бюджет около 166 млрд грн. В 2020 году первые десять строчек рейтинга дали в казну уже почти 190 млрд грн.

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