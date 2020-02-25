Падение "Прилук" и прыжок "ПриватБанка": кто платит в украинский бюджет больше всего денег

Лидерами налоговых поступлений в бюджет Украины второй год подряд остаются компания "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз". Общая сумма налогов, которую они заплатили в 2019 году почти на 12 млрд грн больше показателя 2018-го. При этом среди остальных компаний первой десятки рейтинга налогоплательщиков за год произошли существенные изменения. Данные о налоговых лидерах нашей страны собрали и упорядочили эксперты издания "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах".

За прошлый год "Укргаздобыча", крупнейший в стране добытчик природного газа и газового конденсата, в общей сложности заплатила 47,68 млрд грн налогов. Это почти на 13,5% больше, чем в 2018, когда компания передала в бюджет чуть больше 42 млрд грн. Львиную долю этой суммы составляет рентная плата за использование недр при добыче полезных ископаемых, которая составила в прошлом году 25,38 млрд грн. Еще 10 млрд грн "Укргаздобыча" заплатила налога на добавленную стоимость и 8,9 млрд грн — налога на прибыль.

За счет второго номера в списке самый крупных налогоплательщиков Украины, НАК "Нафтогаз", государственная казна пополнилась на 34,19 млрд грн. Для сравнения, в 2018 сумма составила 28,11 млрд грн. Самые существенные налоги в структуре госкомпании — налог на добавленную стоимость (11,93 млрд грн) и налог на прибыль (9,71 млрд грн). Интересно, что в 2018-м, только за счет этих двух налогов, компания заплатила в бюджет больше денег — тогда НДС составил почти 17 млрд грн, а налог на прибыль 11,12 млрд грн. Однако если говорить о других налогах, то в 2018-м "Нафтогаз" заплатил их чуть меньше 1,5 млн грн, а в 2019 — 12,25 млрд грн.

Начиная с третьей позиции, рейтинги 2019 и 2018 годов уже заметно отличаются. В прошлом году, например, на эту позицию вырвалась компания "Филипп Моррис Украина", которая за год до этого замыкала первую пятерку списка. В общей сложности украинский представитель одного из крупнейших в мире производителей сигарет за минувший год заплатил 17,22 млрд грн налогов из которых 13,72 млрд грн пришлось на акциз. Среди других крупных налогов, которые платит "ФМУ" — 2,76 млрд грн НДС и 671 млн грн налога на прибыль.

Наиболее значимое изменение первой десятки налоговых лидеров в 2019 году состоялось на четвертой строчке рейтинга — ее занял "Приватбанк", который всего год до этого занимал... 22 позицию! Правда нужно сделать важное уточнение — ни в 2018 году, ни в 2019-м эксперты так и не получили согласие руководства банка на разглашение информации. Зато на пятую строчку с шестой поднялась "Укрзализныця", которая заплатила налогов в прошлом году 16,56 млрд грн. Это почти на 50% больше, чем в 2018, когда железнодорожный монополист страны направил в казну страны чуть больше 11 млрд грн. Традиционно наиболее существенными в структуре налогов "УЗ" остаются НДС (6,9 млрд грн), налог на доходы физлиц и военный сбор (6,35 млрд грн), а также налог на прибыль (1,75 млрд грн). Примечательно, что "Укрзализныця" остается абсолютным лидером среди ста крупнейших налогоплательщков страны по НДФЛ и военному сбору. Ближе всего в этом вопросе к ней подобралась государственная компания, которая обосновалась на шестом месте рейтинга.

В 2018 году ГП "Энергоатом" заплатил в бюджет 8,2 млрд грн и находился на 9 месте. В прошлом году сумма налогов, которую заплатил единственный оператор всех атомных электростанций страны, составила 15,74 млрд грн. Это позволило ей подняться на шестую позицию. Двумя наиболее существенными налогами оказались НДС (3,7 млрд грн), налог на прибыль (2,3 млрд грн) и НДФЛ вместе с военным сбором (2,12 млрд грн).

На седьмом месте в 2019 году оказалась табачная компания "Прилуки", которая всего годом ранее находилась в первой тройке. Однако в 2018-м она заплатила налогов чуть больше 16 млрд грн, а в прошлом — 13,94. Из них 11,26 млрд грн пришлось на акцизный налог и еще 2,63 млрд грн на налог на прибыль. Интересно, что у "Прилук" сумма налога на прибыль оказалась одной из самых низких в десятке — чуть больше 777 тысяч грн.

Крупнейшая нефте и газодобывающая компания Украины "Укрнафта" в прошлом году оказалась на восьмом месте. Если сравнивать ее показатели 2018 и 2019 годов, то сумма всех налогов снизилась более чем на 17% — с 15,99 млрд грн до 13,25 млрд грн. Это и стало главным фактором падения "Укрнафты" с четвертого места. Большую часть налогов предприятие отдает в бюджет в виде рентной платы за использование недр — 7,14 млрд грн. Также можно вспомнить об НДС (3,7 млрд грн).

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На девятом месте в 2019 году оказалась уже третья табачная компания — "Джей Ти Интернешнл Украина". На эту позицию она попала с седьмого места, которое занимала в 2018 году. При этом руководство компании, как и представители "Приватбанка", не дали разрешение на разглашение данных о конкретных налогах. И, наконец, на десятом месте в прошлом году оказалась нефтеперерабатывающая компания "Укртатнафта", перечислившая в бюджет 8,29 млрд грн. Это на 840 млн грн или 9% меньше, чем в 2018-м. Такое сокращение общей суммы налогов опустило переработчика нефтепродуктов с восьмого места. Подавляющее большинство денег (почти 98%) в бюджет компания перечислила через акцизный сбор (8,11 млрд грн), а вот налога на прибыль она заплатила меньше, чем кто либо из первой десятки — всего 326 тысяч грн. Если не учитывать предприятия, которые вообще не платили налога на прибыль, это второй самый маленький результат среди всей сотни крупнейших налогоплательщиков. Меньше заплатила только "Империал Тобакко Продакшн Украина" — 100 560 грн.

В целом первая десятка крупнейших налогоплательщиков заплатила в украинский бюджет за прошлый год не меньше 166 млрд грн. Это сравнимо с бюджетными расходами в 2020 году на образование (155,5 млрд грн), здравоохранение (113 млрд грн) или обслуживание государственного долга (141,5 млрд грн).