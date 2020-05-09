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1 час назад

Новая вспышка COVID-19 в Южной Корее: в Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы

За последние сутки в Южной Корее выявили 18 новых случаев заболевания, причем 17 инфицированных заразились от одного и того же человека

Новая вспышка COVID-19 в Южной Корее: в Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы Новая вспышка COVID-19 в Южной Корее: в Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы
Фото: Daily Sabah

Руководство столицы Южной Кореи города Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города из-за новой вспышки коронавируса, передает Yonhap.

Как отмечает издание, это решение принято после того, как за последние сутки в Южной Корее выявили 18 новых случаев заболевания, причем 17 инфицированных заразились от одного и того же человека.

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Это был 29-летний житель города Енин, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. 

По мнению властей, с мужчиной могли контактировать не менее 1,5 тысячи человек. Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что подтвердили 27 случаев, которые были выявлены в клубе в районе Итэвон.

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Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома.

Поп состоянию на 9 утра по местному времени, три человек были инфицированы в Сеуле, после чего 12 — в окрестных провинциях Кёнги и Инчхон, один — в провинции Северный Чхунчхон и еще один — в южном портовом городе Пусане.

Южная Корея начала ослаблять введенные ранее ограничения 6 мая, после того как на протяжении нескольких дней количество новых случаев заражения не превышало нескольких человек. Сейчас в стране действует режим "социальной дистанции".

На сегодняшний день в Южной Корее 10 тысяч 840 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 9 тысяч 568 человек.

Напомним, по состоянию на 07:40 9 мая, в мире насчитывается 4 млн 14 тысяч 307 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

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