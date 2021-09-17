Новые санкции против РФ из-за выборов в Донецке и запуск мониторинга олигархов — СНБО

Украина введет санкции в связи с проведением выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, в отношении всех участников избирательного процесса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей — это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны", — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

По его словам, СНБО уже отработало первый список таких лиц. "По всем, без исключения, таким лицам в скором времени указом президента введут санкции", — сказал Данилов.

Также чиновник сообщил, что в СНБО запустили систему мониторинга олигархов, которую разработали в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

По словам Данилова, сегодня в распоряжении ведомства был отчет о том, что современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности разработана и введена в эксплуатацию в еще августе 2021 года.

"Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга", — отметил Данилов.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде законопроекта №5599, в ведомстве могли сразу отреагировать на все те вопросы, которые перед ним поставит законодатель.

Напомним, что сегодня парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект об олигархах, его рекомендовали принять во втором чтении. При этом из более чем 1200 правок учли только 13.