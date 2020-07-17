Новый глава НБУ задолжал за коммунальные услуги более 1,2 млн грн — СМИ

Общество совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Фундуклеевский", управляющая компания одноименного жилищного комплекса в центре Киеве, судится за уплату коммунальных платежей с Кириллом Шевченко и его супругой Юлией Шевченко на сумму 1,2 млн грн.

Как сообщает The Page, речь, скорее всего идет о семье новоназначаенного главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилле Шевченко и его супруге.

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Таким образом, согласно данным Единого реестра судебных решений, ОСМД приходится выбивать задолженности у семьи нового главы НБУ через суды.

"В ноябре 2017 года ОСМД "Фундуклеевский" обратилось в суд с иском… о взыскании задолженности и просило взыскать с ответчиков солидарный долг по уплате взносов в общих средств ОСМД "Фундуклеевский" за период с 12 августа 2015 года по 31 января 2016 года включительно в сумме 1 млн 492 тысяч 238,13 грн, из которых: взносы в ремонтный фонд — 1 млн 235 тысяч 491,94 грн, дополнительные взносы, начисленные на долг по взносам в ремонтный фонд — 248 тысяч 704,53 грн, одноразовый целевой взнос в Специальный фонд для приобретения недвижимого имущества — 8 тысяч 41,66 грн и расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 тысяч 383,58 грн.

Решением Шевченковского районного суда города Киева от 12 апреля 2017 исковые требования ОСМД "Фундуклеевской" о взыскании задолженности по взносам было удовлетворено", — говорится в материалах суда.

Сайт ОСМД "Фундуклеевский" содержит фамилии, суммы долгов, а также решения судов по должникам. Например, в 2019 году Шевченковский райсуд Киева обязал жильцов расплатиться с ОСМД.

Одно из последних решений — на сумму 1,2 млн грн. Пара также имеет долги за отопление на сумму почти 33 тысячи грн.

"Своими действиями они залезли в карманы соседей, тем самым поставив себя вне коллектива совладельцев", — пишет руководство ОСМД, перечисляя фамилии тех, кто забыл оплатить коммуналку. Среди них фигурирует и семья Шевченко.

Шевченковский суд обязал семью Шевченко оплатить долг, а Киевский апелляционный отменил это решение.

Сейчас ОСМД дошло до Верховного Суда. В мае 2020 года было открыто кассационное производство.

ЖК "Фундуклеевский" — это элитный новострой на ул. Богдана Хмельницкого, 58-А в центре Киева. Он построен в 2015 году и известен скандалом о застройке архитектурного памятника — Киевского велотрека (1913 год).

На сайте ОСМД сообщается, что у должников К.Е. Шевченко и Ю.Н. площадь квартиры — 304,6 квадратных метров.

В декларации о доходах нового главы НБУ указано, что он с 2015 года с супругой Юлией Николаевной владеет квартирой размером 304,60 квадратных метров в Киеве.

Напомним, вчера, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 332 депутата.