Новый глава ОП Андрей Ермак назвал главную задачу для президента и его команды

Главной задачей работы президента Владимира Зеленского и его Офиса является прекращение войны на Донбассе. Среди других приоритетных направлений для власти — региональная политика и привлечение инвестиций в Украину.

Об этом 12 февраля в ходе пресс-конференции заявил назначенный накануне руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

"Сегодня для президента Украины и Офиса президента одним из приоритетов есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины. Поэтому это направление остается приоритетным", — заявил он.

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Ермак подчеркнул, что на сегодняшний день нет более важной задачи, чем прекратить войну и гибель людей.

"Мы должны из Донбасса, места, которое сегодня в мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика, — сказал он. — После окончания войны, возвращения этих территорий и установления контроля украинской границы, мы хотим сделать там современный экономический хаб".

Кроме того, новый руководитель ОП отметил, что внешнеполитические вопросы, которые он курировал ранее в качестве советника Зеленского, и дальше будут оставаться в векторе его работы.

Другими важными направлениями работы ОП станет региональная политика и работа с губернаторами на местах, а также привлечение инвестиций в Украину.

Кроме того, Ермак заявил, что работа Офиса президента будет направлена на то, чтобы реализовать все обещания и принципы, которые декларировала команда Зеленского в ходе избирательной кампании.

Напомним, что 11 февраля президент Зеленский уволил с поста главы ОП Андрея Богдана и назначил его преемника — Андрея Ермака. Одной из причин такой кадровой перестановки стала аппаратная война в Офисе президента.

Delo.ua рассказывало детальнее о том, кто такой Андрей Ермак, в чем его сильные стороны и чего стоит ожидать после его назначения на этот пост.