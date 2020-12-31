Венедиктова доложила о расследовании международной схемы мошенников с оборотом €10 млн

В Украине продолжается расследование для привлечения к уголовной ответственности участников схемы международного мошенничества с ежемесячным оборотом в 10 млн евро.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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"Международное сотрудничество правоохранительных органов наносит удар по организованной преступности... Сейчас украинскими правоохранителями, которые продолжили расследование немецких коллег из прокуратуры города Бамберг, проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме человек", — написала она в соцсети.

Венедиктова отметила, что немецкие правоохранители высоко оценили рост уровня сотрудничества с Украиной, благодаря которому удалось разоблачить масштабную мошенническую схему, от которой понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

При этом генпрокурор добавила, что ежемесячный оборот денег, которые выманивали у граждан через специальные сайты для покупки активов, показывали невероятный рост доходов, но только имитировали операции, составив 8-10 млн евро.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией получили информацию о киберпреступниках по каналам Евроюста и Европола от прокуратуры города Бамберг в Германии", — доложила Венедиктова.

Также она напомнила, что в результате спецоперации в Европе были задержаны ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов. По ее словам, на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины — в единственном экземпляре в Украине.

Напомним, 23 декабря в Нацполиции заявили, что совместно с Офисом генпрокурора и коллегами из ФРГ разоблачили международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро.

К масштабной международной преступной схеме завладения деньгами физлиц причастны украинцы и иностранцы, которые, по информации правоохранителей, с 2017 по 2020 годы привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Как уточняют в полиции, эта схема работала следующим образом:

- интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже разного рода активов — банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг;

- инвесторам отражалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных денег в 100 и более раз;

- когда вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных колцентров и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание — дополнительно 15% от суммы полученных денег;

- после осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там деньги присваивали организаторы схемы.