Оборудование обанкротившейся Dzintars пустят "с молотка" за долги

Администратор неплатежеспособного производителя косметики Dzintars Янис Озолиньш выставил на продажу производственное оборудование предприятия.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Latvijas Vēstnesis, передает Delfi.

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По информации издания, на продажу выставлены 749 единиц движимого имущества, в том числе, оборудование для производства парфюмерии и косметики, транспорт и другое имущество.

Сертифицированный оценщик оценил все это имущество в 534 тысячи евро.

Предложения о покупке можно подавать в письменном виде до 17:00 19 июня 2020 года.

Кредиторы неплатежеспособного производителя косметики Dzintars предоставили требования на получение от компании 16,961 млн евро.

Сумма требований от обеспеченных кредиторов составляет 4 млн евро, сумма требований от необеспеченных кредиторов — 12,9 млн евро. Требования получены от более чем 100 кредиторов.

В ноябре 2019 года Пардаугавский суд города Риги объявил компанию Dzintars неплатежеспособной.

В 2017 году оборот Dzintars составил 6,3 млн евро, убытки — 1,76 млн евро, годовые отчеты за 2018 и 2019 годы компания не подавала.

По состоянию на 7 мая 2020 года, налоговая задолженность предприятия составила 9,266 млн евро.

Dzintars — латвийская компания, разрабатывающая и выпускающая парфюмерию и косметику. Расположена в Риге, в микрорайоне Зиепниеккалнс.

Предприятие ведет свою историю с мыловаренной и парфюмерной фабрики Бригера (основатель — Генрик Адольф Бригер), основанной в 1849 году.

После объединений и реорганизаций национализированных мыловаренных и парфюмерных предприятий в 1951 году одна из фабрик получила название Dzintars. При объединении в 1958 году с мыловаренной фабрикой Sarkanā Ausma был образован Парфюмерно-косметический завод Dzintars.

Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury "Брокард" открыл первый во Львове бутик нишевых ароматов Niche Bar.