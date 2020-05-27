Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление с СБУ (ВИДЕО)

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к представителям стран "Большой семерки" из-за давления на нее со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом она заявила 26 мая в ходе прямого эфира на "5 канале", сообщают "НикВести".

По словам Москаленко, на сегодняшний день в области обязанности губернатора исполняет глава СБУ Виталий Герскак, а не назначенный президентом глава ОГА Александр Стадник. Она отметила, что глава СБУ потребовал от имени Офиса президента Украины уйти в отставку до конца месяца по собственному желанию.

"Эта история берет свое начало еще с выборов президента Украины, когда я в социальных сетях сказала, что Владимир Зеленский малорос. Через 2 месяца, когда его избрали президентом, он приехал с рабочим визитом в Николаев и тут происходили такие вещи, что местный журналист сказал ему, что рядом с ним стоит глава облсовета, которая назвала его малороссом, и спросил, как он будет влиять на это. Тогда был диалог, который многие видели", — вспомнила Москаленко.

В то же время, по ее словам, сегодня происходит "наглое и незаконное вмешательство" в работу органов местного самоуправления.

"Меня пригласил господин Герсак, глава СБУ в Николаевской области, к себе на встречу и заявил, что я до конца мая должна уйти с должности по собственному желанию. Он говорил, что это было указание Офиса президента, это указание от господина Ермака (Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины). Сегодня господин Герсак исполняет обязанности главы ОГА, так как господин Стадник (Александр Стадник, глава Николаевской ОГА) бездарно провалил работу за 9 месяцев на должности главы ОГА. Занимался господин Стадник с сентября только тем, что пытался меня снять с должности. Слава Богу, депутатский корпус меня поддержал, мы проводили сессии, выделяли деньги на борьбу с коронавирусом, то есть, делали все, что делает большинство областных советов и органов местного самоуправления", — рассказала глава облсовета.

Москаленко заявила, что не рассчитывает на справедливость в Украине, и потому она направила письма с обращениями на имена послов стран "Большой семерки", чтобы те, в свою очередь, обратили внимание на ситуацию.

"Я юрист, я представитель "Европейской Солидарности", я подготовила письма на имена послов "Большой семерки", так как, к сожалению, правоохранительная система в стране несправедлива, а СБУ стала аналогом ФСБ в России. Сегодня уже не глава ОГА руководит в области, не представитель Владимира Зеленского, а господин Герсак. У него сегодня в приемной, можно сказать, очереди для того, чтоб решать вопросы и для того, чтобы влиять на процессы в области, так как ему заблагорассудиться, ему нужно убрать главу областного совета. Они думают, что меня дожмут и начнут избирательный процесс", — отметила чиновница.

Помимо этого, глава облсовета заявила, что к давлению на нее причастен глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который вместе с главой СБУ, по ее словам, собирается "очистить дорогу к местным выборам".

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"Мне говорят, что я сегодня мешаю работе главе ОГА Александру Стаднику. А я вам говорила, что человек совершенно не работает на своей должности, он пришел в сентябре 2019 года и делал только то, что вмешивался в работу областного совета. А я хочу напомнить, что местные советы — это органы власти, которые избирает народ и в октябре люди дадут нам оценку. Депутаты стали на мою защиту (местные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Батькивщина", и "УКРОП") и они отметили, что мы должны закончить свою каденцию в соответствии с законодательством. То, что делает сегодня господин Герсак, я расцениваю как попытку расчистить дорогу к выборам. Также тут идет влияние от Давида Арахамии, который будет куратором в Николаевской области на местных выборах. Также хочу, чтобы вы понимали, что Александр Стадник, это кум Николая Тищенко (народного депутата Украины от партии "Слуга Народа"), друг Андрея Ермака. Я им мешаю. Я предлагала Стаднику работать, когда он пришел на должность. Мы все эти 5 лет работали и нам есть, что показать громадам. Мы пойдем на выборы", — резюмировала Москаленко.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во время президентских выборов в комментариях в социальной сети Facebook назвала "малоросом" Владимира Зеленского, призывая его снять кандидатуру с выборов.

"Вова, сними свою кандидатуру с выборов! А то после твоего третьего ролика — наверное, обращения к Ляшко, тебя на вилах понесут твои же поклонники! Вова! Переиграл! Не верю!" — написала в апреле 2019 года Виктория Москаленко.

Спустя несколько месяцев, уже будучи президентом Украины, во время визита в Николаев Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Виктории Москаленко, сказав, что той "придется уживаться с малоросом".

Во время пресс-конференции по итогам первого года работы президентом Зеленский, отвечая на вопрос об эффективности работы губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заявил, что в областях, где главы областных госадминистраций не нашли общий язык с местным областным советом, недостаточно эффективно работает вертикаль власти.

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции "Наш край", депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить "перезагрузку" руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

На следующий день Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

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После этого заявления 22 мая Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая 3 депутатских фракций Николаевского областного совета "Европейская Солидарность", "Батькивщина", и "УКРОП" потребовали от президента Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

Состоявшаяся 25 мая встреча у начальника УСБУ, по информации "НикВести", должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ.