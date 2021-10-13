Одесская полиция рассказала, как будет проводить облавы в транспорте на невакцинированных

21 октября в Украине вступают в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок, которые будут действовать во время карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Александр Гостищев.

По его словам, для того, чтобы без проблем путешествовать по стране, пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста. При этом аналогичные документы должны быть у водителей.

Ответственность за наличие таких документов у пассажиров и у сотрудников будет возложена на перевозчиков. В случае выявления пассажиров без соответствующих документов на перевозчика будет наложен административный штраф в размере 17 тысяч грн.

Соблюдение новых правил будут контролировать сотрудники Национальной полиции. Для этого на въезде в Одессу будут функционировать два поста — "Центролит" и "Дачное". На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.

"Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будет проверяться через приложение "Дія", а бумажные сертификаты будут проверяться через электронную базу данных. Если человек недавно переболел и он без ковид-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уже другая уголовная ответственность", — рассказал Гостищев.

Как заявила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, новые правила — это вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавируса, чтобы сохранить жизни украинцев.

"Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автомобильном транспорте, автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного соединения. Соответствующие правила не будут применены к городским и внутренне областным перевозкам", — рассказала Одарий-Захарьева.

Кроме этого, по словам чиновницы, через месяц вступает в силу указ об обязательной вакцинации для сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, образовательных и научных учреждений.

"В случае, если через месяц сотрудники указанных организаций не будут вакцинированы, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на период карантина. В этот список планируется добавить сотрудников организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почты", — резюмировала директор департамента.

Напомним, Департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убирает 170 автобусов.

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.