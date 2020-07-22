"Одна большая загадка" — эксперт о стратегии нового главы Национального банка Украины

Глобально стратегия Кирилла Шевченко на посту главы Национального банка Украины — "одна большая загадка", поэтому гривня и ведет себя так подвижно и волатильно. Об этом в комментарии Delo.ua заявил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Шевченко заявил, что на посту главы Нацбанка намерен придерживаться политики экономической стабильности. Фраза слишком емкая сама по себе, чтобы понять, что именно за ней скрывается в данном случае. Сейчас известно, что в планах Шевченко отрегулировать политику инфляционного регулирования таким образом, чтобы экономика получала поддержку с этой стороны. На первый взгляд сложно предположить, какие меры тут будут предприниматься кроме ослабления курса гривни в "ручном" режиме", — отметил эксперт.

По его словам, валютный сектор почти всегда становится "рынком пессимистов", когда видит перемены в монетарных структурах. Это связано с ожиданием смены глобального курса, что практически всегда означает изменение конъюнктуры в самой экономике. На всякий случай, до прояснения ситуации, инвесторы стараются уклониться от рисков, продают гривню и выходят в "безопасные" валюты — доллар и евро.

"Для стабильности гривни очень важно, чтобы Шевченко, с одной стороны, вел адекватную и предсказуемую монетарную политику, с другой — сохранил уровень независимости НБУ таким, который не препятствует получению кредитов от МВФ. Все шаги НБУ сейчас должны быть совершенно прозрачными, чтобы это не сказалось на обслуживании госдолга ни в иностранной, ни в национальной валютах. Глобально стратегия Шевченко на посту главы НБК по-прежнему "одна большая загадка", поэтому гривня и ведет себя так подвижно и волатильно", — отметил Гойлов.

Как известно, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. Ранее, 1 июля, его предшественник Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию, заявив, что на НБУ оказывается политическое давление.

Сразу после этих событий курс доллара и евро стали неуклонно расти. Как уже сообщалось, курс евро в среду, 22 июля, "перешагнул" психологический уровень 32 грн.