"Охматдет" важнее: "Укравтодор" отказался от денег на ремонт дорог за счет онколаборатории

Государственное агентство автомобильных дорог поддерживает идею передать средства, не использованные в рамках программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, не на ремонт дорог во Львовской области, как это предусмотрено распоряжением Кабинета министров, а на оборудование для борьбы с раком в больнице "Охматдет" (Киев).

Как отмечается в сообщении "Укравтодора" в Facebook, заложенная в госбюджете-2020 программа Минздрава предусматривала строительство онколаборатории за 116 млн грн, но за девять месяцев эти средства так и не были использованы.

В частности, не была даже разработана соответствующая проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не выбраны подрядчики.

В связи с этим в сентябре Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестпроектов решила оставить на проект 1,3 млн гривен — для проведения первоочередных работ, в частности создание ПСД, а остальные средства перераспределить на неотложные программы.

"Окончательное решение по перераспределению государственных инвестиций будет принимать бюджетный комитет Верховной Рады. Группа народных депутатов Украины выразила инициативу направить эти средства на закупку оборудования для борьбы с онкозаболеваниями в больницу "Охматдет", — заявляют в дорожном ведомстве.

Там также напоминают, что в июле было завершено строительство нового корпуса "Охматдета", который теперь требует современного оборудования.

"Бюджетный комитет вынужден пользоваться механизмом перераспределения бюджетных средств из-за того, что некоторые заказчики работ не могут организовать процесс закупок. В решении правительства речь идет о направлении средств на образовательные объекты и на дороги Львовщины. Я поддерживаю инициативу Александра Трухина и других депутатов вместо этого направить средства на оборудование", — заявил глава агентства Александр Кубраков.

Напомниим, упомянутое распоряжение Кабмина касается перераспределения 104,8 млн грн, из которых 61,6 млн грн должны пойти "Укравтодору. Кроме того, 20 млн направят на реставрацию главного корпуса Львовского университета имени Ивана Франко, 10 млн — на развитие Новоконстантиновской урановой шахты, 7,2 млн — на создание центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета, а 6 млн — на реставрацию корпуса Братского монастыря в Киеве.