"Большая стройка": в Минрегионе рассказали о планах на 2021 год

Министерство развития общин и территорий Украины (Минрегион) определило основные направления, которые будут реализовываться в рамках программы президента Украины Большая стройка в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, основными приоритетами реализации программы станут развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и проект "Туристические магниты Украины".

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Так, в программе "Большая стройка на 2021 год запланировано развитие сети предоставления качественных публичных услуг, в рамках которой будут реализовываться проекты школ, садов, стадионов и объектов спортивной инфраструктуры, центров предоставления административных услуг и центров безопасности.

"Ускорение экономического роста регионов и территорий предусматривает реализацию проектов, которые обеспечат экономическое развитие и повышение конкурентоспособности регионов, активизацию инвестиционной деятельности, повышение уровня занятости населения и создания дополнительных рабочих мест. Такими проектами, в частности, могут стать индустриальные парки и другие инновационные объекты в регионах", — заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Кроме индустриальных парков, в направлении ускорения экономического роста, включены проекты кооперативов в сельской местности, обустройство заведений профессионально-технического образования и создание условий для производства, центры креативной экономики, технологические и промышленные парки, другая инфраструктура для создания дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций.

Новацией в программе "Большая стройка" на следующий год станет развитие проектов по направлению Туристические магниты Украины. Это направление ориентировано на восстановление объектов культурного наследия, создание новых туристических объектов и касательной инфраструктуры, восстановление музеев и замков.

"Большая стройка", в отличие от предыдущих программ, не закончится после местных выборов. А станет еще более масштабной. Кроме новых дорог, школ, садов и больниц, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия", — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Минрегион составил график подготовки проектов к реализации "Большой стройки" в 2021 году, а также согласовал перечень технических задач, на которые объявлен конкурс по отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития на 2021 год.

К 5 ноября 2020 года областные госадминистрации должны отобрать программы и проекты регионального развития, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, а к 10 ноября — предоставить в Минрегион предложения с перечнем программ и проектов.

К 1 декабря 2020 года — формирование окончательного перечня программ и проектов, которые будут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития в рамках программы "Большая стройка 2021".

Ранее сообщалось, что девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц.

Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.

Напомним, в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киевской области в этом году планируется реализовать строительство и реконструкцию ряда образовательных объектов.