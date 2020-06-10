Большая стройка: Криклий обещает за год отремонтировать 100 украинских мостов

В первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, будет восстановлено более 100 мостов и путепроводов.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"Продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 7ми искусственных сооружений в разных уголках Украины", — написал глава Мининфраструктуры.

По словам Криклия, главными приоритетами являются безопасность и надежность конструкций.

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Напомним, ранее Delo.ua сообщало, какие дороги Кабмин будет ремонтировать в 2020 году, и на что хватит денег Дорожного фонда.

Ранее сообщалось, что Укравтодор заключил с турецкой компанией Onur Taahhut контракт на достройку моста в Запорожье.

Перед этим бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.

13 марта Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию ГАСИ.