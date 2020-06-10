Большая стройка: Криклий обещает за год отремонтировать 100 украинских мостов

В первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, будет восстановлено более 100 мостов и путепроводов.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 7ми искусственных сооружений в разных уголках Украины", — написал глава Мининфраструктуры.
По словам Криклия, главными приоритетами являются безопасность и надежность конструкций.
Напомним, ранее Delo.ua сообщало, какие дороги Кабмин будет ремонтировать в 2020 году, и на что хватит денег Дорожного фонда.
Ранее сообщалось, что Укравтодор заключил с турецкой компанией Onur Taahhut контракт на достройку моста в Запорожье.
Перед этим бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.
13 марта Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию ГАСИ.