Экономика 1 час назад

Кабмин передал 62 млн грн на ремонт львовских дорог вместо улучшения диагностики рака

Бюджет развития правительство решило направить на латание автодорог

Заседание Кабмина. Фото: пресс-служба правительства Заседание Кабмина. Фото: пресс-служба правительства
Заседание Кабмина. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров перераспределил 104,8 млн грн, предусмотренных в госбюджете для Министерства образования на реализацию инвестпроекта по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1276 от 21 октября, принятом на основании решения межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестпроектов от 29 сентября.

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Так, 61,6 млн грн пойдут Госагентству автодорг на улучшение состояния дорог общего пользования во Львовской области, 20 млн — Министерству образования и науки на реставрацию главного корпуса Львовского университета имени Ивана Франко, 10 млн — Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской урановой шахты в Кировоградской области.

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Кроме того, еще 7,2 млн грн уйдут Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета, а 6 млн грн — на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря на Подоле в Киеве.

Помимо этого, распоряжение предусматривает перенаправление 70 млн грн с развития автотрассы Одесса — Херсон на "приведение к современным требованиям" трассы Киев — Сумы — Харьков (65,8 млн грн) и, опять-таки, на ремонт дорог во Львовской области (4,2 млн грн).

Напомним, на прошлой неделе были названы шесть автодорог, которые первыми в Украине передадут в концессию.

Кроме того, подразделение "Укравтодора" в Полтавской области объявило тендер на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.

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