Кабмин передал 62 млн грн на ремонт львовских дорог вместо улучшения диагностики рака

Кабинет министров перераспределил 104,8 млн грн, предусмотренных в госбюджете для Министерства образования на реализацию инвестпроекта по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1276 от 21 октября, принятом на основании решения межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестпроектов от 29 сентября.

Так, 61,6 млн грн пойдут Госагентству автодорг на улучшение состояния дорог общего пользования во Львовской области, 20 млн — Министерству образования и науки на реставрацию главного корпуса Львовского университета имени Ивана Франко, 10 млн — Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской урановой шахты в Кировоградской области.

Кроме того, еще 7,2 млн грн уйдут Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета, а 6 млн грн — на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря на Подоле в Киеве.

Помимо этого, распоряжение предусматривает перенаправление 70 млн грн с развития автотрассы Одесса — Херсон на "приведение к современным требованиям" трассы Киев — Сумы — Харьков (65,8 млн грн) и, опять-таки, на ремонт дорог во Львовской области (4,2 млн грн).

Напомним, на прошлой неделе были названы шесть автодорог, которые первыми в Украине передадут в концессию.

Кроме того, подразделение "Укравтодора" в Полтавской области объявило тендер на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.