ООН — супергерой на пенсии, — Зеленский призвал к реформе организации

Украина хочет оживить ООН, для начала оживив Статут организации. Об этом в своем выступлении на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

"Пора проснуться! Это призыв Генерального секретаря ООН к мировым лидерам, к нам с вами, перед Ассамблеей… могу сказать: Украина сделала это давно, с тех пор не засыпала", — сказал Зеленский. По словам президента, Украина стала одним из основателей ООН, веря, что все народы и страны равны, а конфликты нужно решать диалогами, а не танками. Однако COVID-19 и вакцинация показали, что равенства в мире нет, и в то время, как Украина помогала Италии, "не ожидая благодарности", мир "провалил испытание на ковид, испытание на единство", потому что "спасательные шлюпки (в виде вакцин. — Delo.ua) сначала получили пассажиры 1-го класса".

"Украине не стыдно. Она имеет право сказать: хотим оживить ООН. Для начала надо оживить ее Статут. Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". И прятать глаза в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кто бы мог подумать, что когда-то средством дискриминации станут именно лекарства? — сказал Зеленский, уточнив: — В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе: неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду?"

Владимир Зеленский напомнил ООН о войне, которая длится на Донбассе уже восьмой год: "В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых… Полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома... Ежегодно эти цифры, к сожалению, растут... И это уже почти 15 тысяч погибших людей". В связи с этим президент Украины предложил ООН встречаться "там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы", в любой из тысячи горячих точек.

Не обошел Зеленский вниманием и первый саммит Крымской платформы, где участвовали 46 государств и международные организации. "То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что тут нет избранных, которых нельзя обижать. ООН — это все мы, это 193 страны. И я предлагаю всем этим странам присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию", — в частности, сказал глава украинского государства. При этом уточнив, что этот формат будет открытым для Российской Федерации, и это "не ирония и не троллинг", потому что "никто в мире не чувствует себя в безопасности", а господство права сильного обрушит архитектуру международных отношений и приведет к диктату.

Также Зеленский напомнил, что в начале сентября 2021 года в Крыму незаконно задержали первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которого РФ обвиняет в попытке взорвать участок газопровода. "Я очень рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе его освобождения и освобождения около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в РФ", — сказал президент Украины, напомнив, что Ялта, где в 1945 году прошла Ялтинская конференция и было принято решение провести первую конференцию по созданию ООН, уже восьмой год находится в оккупации.

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По словам украинского президента, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории сотен тысяч паспортов другого государства — это доказательство международного преступления, безнаказанности и неуважения к международному праву. При этом Зеленский раскритиковал механизм ветирования в ООН. "Могли ли они (создатели ООН. — Delo.ua) представить, что механизм права вето как символ, что "один может быть правым за всех", станет инструментом, когда один может шантажировать всех?" — сказал он.

По словам Зеленского, ООН долго слышит критику и обвинения, самое страшное из которых, что ООН стала Лигой Наций. "И сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, больным, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря", — сказал президент Украины, призвав вспомнить славные решения Организации: обеспечение доступа к питьевой воде и еде, искоренение апартеида, создание "голубых шлемов", ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки в Нью-Йорке.