Ощадбанк ищет нового главу правления

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По информации Ощадбанка, конкурс объявлен согласно решению Наблюдательного совета АО Ощадбанк.

В настоящее время идет прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе кандидата на должность председателя правления банка.

В Ощадбанке перечислили стратегические задачи для нового топ-менеджера:

– переориентировать работу корпоративного бизнеса, в том числе, оптимизировать модель покрытия с фокусом на продажи, принять меры для повышения эффективности и прибыльности продаж, существенно оптимизировать кредитный процесс;

– ускорить развитие микро-, малого и среднего бизнеса, разработать конкурентное предложение по сегментам, обеспечить прирост процентного и комиссионного дохода, настроить организацию на рост кредитования;

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– повысить качество услуг розничного бизнеса, включая расширение работы с новыми клиентскими сегментами, разработать стратегию развития продуктов и кросс-продаж, продолжить развитие дистанционных каналов;

– продолжить оптимизацию сети отделений, повысить доходность отделений и оптимизировать их расположения;

– обеспечить построение эффективной и независимой системы управления рисками и взвешенность кредитной политики;

– усилить роль IT-технологий, в частности, сделать приоритетом IT-проекты в соответствии с вкладом в построение эффективного и прибыльного банковского бизнеса, завершить процесс централизации бэк-офиса, IT и других функций поддержки, создать прозрачную внутреннюю финансовую модель и отчетность, внедрить системы управленческого учета и трансфертного ценообразования.

– достичь существенного сокращения портфеля неработающих активов.

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Документы принимают до 26 марта, а конкурс будет длиться до 23 апреля.

Напомним, в начале августа наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт с главой правления Андреем Пышным на пять лет.

Решение было принято по результатам независимой оценки компетенций, которую проводила компания по подбору персонала "Педерсен и партнерс".

Результаты оценивания были рассмотрены на заседании наблюдательного совета 25 июля в присутствии представителей НБУ. Представители наблюдательного совета позитивно оценили работу Андрея Пышного, который возглавляет Ощадбанк с марта 2014 года.

15 августа Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании пяти из девяти утвержденных Кабинетом министров новых членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования банков НБУ принял после рассмотрения пакетов документов, а также проведения тестирования и собеседования утвержденных правительством членов набсовета.