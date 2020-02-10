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Банки 50 минут назад

Ощадбанк отсудил у предприятия-банкрота более 750 млн грн

Суд отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции

Ощадбанк отсудил у предприятия-банкрота более 750 млн грн Ощадбанк отсудил у предприятия-банкрота более 750 млн грн
Фото: Finbalance

Кассационный суд в составе Верховного Суда полностью удовлетворил кассационную жалобу государственного Ощадбанка и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве ООО "ТММ-Энергострой" и прекращении производства по делу.

Как сообщает пресс-служба банка, мировое соглашение в деле предусматривало списание долга перед банком на сумму более 750 млн грн, однако Ощадбанк был категорически против такого решения.

"Верховный Суд поддержал законную позицию Ощадбанка, отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", — говорится в сообщении.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, в апреле 2019 года Верховный суд Украины отказал ЗАО "ТММ Энергострой" в удовлетворении кассационной жалобы на предыдущие решения судов, которыми были признаны требования Ощадбанка к компании на сумму почти 700 млн грн.

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Ранее Хозсуд Киева удовлетворил заявление государственного Ощадбанка об оставлении без рассмотрения его иска к компании "Укртелеком" Рината Ахметова в деле о взыскании 1,1 млрд грн долга.

Перед этим Ощадбанк выиграл в Верховном Суде дело о возвращении кредитных долгов ЧАО "Креатив".

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