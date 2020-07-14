Владелица "Эконии" заявила о попытках захватить ее бизнес посредством сфабрикованного дела

Компанию "Экония" пытаются захватить через уголовное производство, открытое в рамках сфабрикованного дела о якобы "незаконном лишении свободы и похищении" гражданина Курилова по указанию владелицы предприятия Ирины Варагаш.

Об этом заявила сама руководитель компании Ирина Варгараш на пресс-конференции в УНИАН, комментируя обыски, которые 9 июля 2020 года прошли в офисе и на заводе предприятия.

По ее словам руководителя, это уже не первая попытка захвата компании, при этом для рейдерства используют большие ресурсы.

"На сегодня рейдерами уже выступают Главное следственное управление Нацполиции и прокуратура. Потому что такие действия просто так не происходят. Это полный беспредел. Ни следователь, ни прокурор не подошли первыми, не показали решение, на основе которого они должны зайти на территорию. Просто начался взлом. Такое ощущение, что завод по производству детского питания — это завод по производству наркотиков или по продаже оружия", — рассказала Варгараш.

Она отмечает, что подобные действия силовиков говорят о том, что ее хотят "запугать, утихомирить и обуздать", ведь это уже третья попытка рейдерского захвата, причем в интересах одних и тех же лиц.

Руководитель "Эконии" говорит, что первые две попытки удалось отбить с помощью Высшего хозяйственного суда и Министерства юстиции, которые подтвердили законность права собственности на имущество.

В то же время адвокат Екатерина Гупало подчеркивает, что основания для нынешней попытки захвата предприятия вообще выглядят не вполне логичными.

"В фабуле написано, что какие-то неустановленные лица якобы с конца 2012 года удерживали господина Курилова, чтобы обанкротить фабрику и завладеть недвижимым имуществом, якобы принадлежавшим господину Титову", — рассказала она.

В этом случае следователи не учитывают того, что комплекс завода "Экония" купили еще в феврале 2008 года путем выкупа обанкротившегося КПП "Золотоношская мебельная фабрика". Курилова же якобы похитили только в 2012 году, то есть через четыре года, именно ради "мошеннических действий, направленных на покупку этого имущественного комплекса".

Сам же Курилов обратился в полицию с заявлением о его якобы незаконном похищении лишь в 2017 году, через пять лет после так называемого "незаконного удержания". А еще через три года следователи выделяют "мошенничество при покупке" в отдельное производство.

Адвокат компании Николай Ряховский добавляет, что следственную группу по этому делу создали по решению замгенпрокурора Игоря Мустеца. В течение обысков следователи группы действовали показательно грубо и с целью запугать сотрудников. При этом никто не пытался получить нужные для следствия документы в добровольном порядке: двери сразу выломали, а работников клали на пол.

По мнению юриста, такое поведение правоохранителей практикуется именно с целью давления и, как правило, за деньги.

По словам Варагаш, компании и без давления со стороны правоохранителей приходится очень трудно, поскольку целевая аудитория продукции падает и приходится конкурировать с иностранными фирмами.

"Мы ежегодно наблюдаем, как на 100-200 тысяч рождается меньше детей. Нам трудно, потому что приходится очень много инвестировать в предприятие. Качество продукта — это большие инвестиции и очень большие расходы. А когда такое давление на производителей детского питания, то о каких инвестициях можно говорить?", — сказала она.

Напомним, обыски на заводе и в офисе "Эконии", а также в частном дома главы компании в Золотоноше в Черкасской области прошли 9 июля 2020 года — группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках.

Как рассказали на предприятии, в киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение.

Как известно, ООО ПИИ "Екония" — инновационное предприятие Украины по производству питьевой воды и детского питания. Продукция компании реализуется под брендами "Малятко", "Аквуля", "Йодо", "Чистий ключ", "Teen Team" и "Divo Voda".