Отбирают землю: со лже-директором "Ашана" Сергеем Осипенко разберутся САП и СБУ

Дело лже-директора по развитию компании "Ашан-Украина" Сергея Осипенко дошло до президента Украины Владимира Зеленского. В распоряжении Delo.ua оказалось заявление в адрес Офиса президента от ООО "Пелучо" относительно противоправных действий Осипенко, копию которого также получил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Помимо этого документы были направлены и в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и СБУ.

Речь идет о манипуляциях с целью отстранить законных владельцев от права пользования землей в Одесской области. Так, ООО "Пелучо" в результате проведения аукциона по продаже арестованного имущества в рамках уголовного производства приобрело три земельных участка общей площадью 27 га в селе Мизикевича Овидиопольского района Одесской области, однако столкнулось со схемой, в результате которой теперь вынуждено бороться за свое законно купленное имущество.

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История вопроса

Для начала уместно вспомнить, как эта земля оказалась в рамках уголовного производства. Общественные активисты Евгений Карась и Андрей Медведько ранее сообщали о фактах "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Сергея Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт Таирово Овидиопольского района Одесской области, где якобы должны были быть построены гипермаркет "Ашан", ТРЦ и ритейл-парк "Les Vignes".

В конце марта 2019 года одесская областная прокуратура попросила Приморский суд Одессы наложить арест на участки, которым незаконно изменили целевое назначение. Согласно законодательству, Овидиопольская районная государственная администрация должна была получить на это разрешение Кабмина. Суд постановил буквально следующее: "Таким образом, усматривается создание группой неустановленных на данный момент лиц преступной схемы с целью завладения госимуществом, а именно земельными участками сельскохозяйственного назначения".

В результате 27 гектаров земли передали АРМА (Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений). Те же выставили участки на аукцион, после чего их законно за более, чем 10 млн грн купили новые владельцы — ООО "Пелучо".

"Право собственности ООО "Пелучо" на указанные земельные участки подтверждается договорами купли-продажи от 19 июля 2019 года, заключенными между Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений и ООО "Пелучо", как победителем аукционов. Стоимость земельных участков была уплачена ООО "Пелучо" в пользу АРМА в полном объеме, что подтверждается документально", — говорится в заявлении.

Причем тут "Ашан Украина"

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но не закончилась, так как в нее включилось Министерство юстиции Украины, которое на основании заявлений ООО "АБС Технолоджи" и ООО "С.П.Т." приняло незаконные, как пишет в своих заявлениях руководство ООО "Пелучо", приказы об отмене права их собственности на указанные участки.

"АБС Технолоджи" и "С.П.Т." — это те самые фирмы, которые не слишком законно получили участки в первый раз, после чего был суд и официальные торги через площадку СЕТАМ.

Конечным собственником "АБС Технолоджи" и ООО "С.П.Т" является ООО "Ашан Украина Гипермаркет". Сергей Осипенко, который, по словам предпринимателей, инициировал процедуру отмены права собственности ООО "Пелучо" на земельные участки, действовал от имени компании "Ашан Ритейл Украина".

Однако, в "Ашане" открестились от Сергея Осипенко: в ответ на запрос Delo.ua в компании заявили, что он не является их директором по развитию. Кто же он на самом деле и в чьих же интересах он тогда действует?

Люди Януковича?

Оказывается, Сергея Осипенко в последнее время часто встречают в компании бизнесмена Дмитрия Полковского, с которым они вместе работали помощниками нардепа Виталия Чепиноги. Полковский — бывший управляющий директор инвесткомпании "Аваль Брок", а ныне — главный акционер банка "Глобус", а также (вместе с Сергеем Тигипко и Василием Рудковским) один из сооснователей "Савик Шустер студии".

В 2016 году Полковский был главой Наблюдательного совета коммерческого банка "Глобус" и находился под следствием, что не помешало Нацбанку Украины согласовать ему покупку 25,18% уставного капитала "Глобуса" по личному указанию Валерии Гонтаревой.

Кроме того, в 2012 году Дмитрий Полковский был фигурантом уголовного дела о вымогательстве и незаконном присвоении компании "УкрКарт" у бывшего нардепа Василия Горбаля. Вместе со своим партнером и кумом Сергеем Мамедовым (другом вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и партнером Сергея Курченко) они угрожали открыть уголовное дело против родного брата Горбаля. Поэтому тот передал контрольный пакет акций "УкрКарт" компании "Аваль Брок".

Примечательно, но именно в банке "Глобус" президент Владимир Зеленский открыл свой избирательный счет, несмотря на то, что за учреждением водится немало грехов. Вспомнить хотя бы историю, когда со счетов банка "Глобус", которым владеют Мамедов и Арбузов, в 2017 году пытались снять более 100 млн долларов. Тогда Генпрокуратура арестовала средства, заявив, что их фактический хозяин — Александр Янукович.

Помимо этого, вместе с банками "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс" банк "Глобус" отмыл 500 млн грн для организованной преступной группировки. Так, 5 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Киевской областной прокуратуры в рамках уголовного производства №12019100060004693 от 25 октября 2019 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 358 УК Украины наложил арест на счета клиентов банка "Глобус". Схема, по данным следствия, привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сегодня же эти люди, ставшие фактически специалистами по незаконному увеличению своего достояния, расширяют свои сферы деятельности с финансов на землю. Чтобы защитить свои права, ООО "Пелучо" пришлось обращаться к правоохранителям. В результате на данный момент открыто уголовное производство против чиновников из АРМА и Минюста по статья "Злоупотребление властью" и "Служебная халатность".

Помимо этого, как указывает в своих обращениях директор ООО "Пелучо" Ирина Марынина, по имеющейся у них информации, "некоторые депутаты от политической партии "Слуга народа" способствуют противоправной деятельности Сергея Осипенко", исходя из чего обращения были также направлены президенту Владимиру Зеленскому и фракции его партии в Верховной Раде, где предприниматели просят провести внутреннее расследование по приведенным в заявлении фактам на предмет связей депутатов от партии "Слуга народа" с Сергеем Осипенко и проверить, не помогали ли они ему совершать противоправную деятельность. И принять меры, если такая помощь была.