Отказ от законопроекта 2713-д сорвет привлечение инвестиций в украинский игорный рынок

Инвестирование в Украину для иностранцев всегда представляло собой достаточно рискованный процесс. И в первую очередь основные риски были и остаются связанными с двумя "вечными" вопросами: как защитить права собственности и как обезопасить свой бизнес от постоянно меняющихся правил налогообложения?

К сожалению, до сих пор ни один из созывов парламента, ни одно правительство или президент так и не сформировали адекватную стратегию по созданию таких условий для инвестирования, которые были бы позитивно восприняты как внутренними, так и внешними инвесторами. Предлагаемые же периодически инструменты позволяют лишь частично ответить на два основных вопроса. Например, так называемые "свободные экономические зоны" или "зоны приоритетного развития" временно и в ограниченном объеме решают проблему сложности, запутанности и изменчивости отечественного фискального законодательства. А так называемые "инвест-няни", ставшие одной из основных идей-инициатив нынешнего президента по привлечению иностранных инвесторов, в свою очередь все так же временно, но гарантированно решают вопрос о сохранении права собственности на объект приложения инвестиционного ресурса.

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Правда, есть еще один аспект возможного направления инвестирования, которое не так сильно зависит от решения двух основных вопросов, а именно — инвестиции в производство под гарантии госзаказа. И вот в этой сфере в последний год наметились существенные и позитивные изменения. В частности, 7 мая текущего года АО "Укрзалызниця" и швейцарская компания Stadler CIS AG (один из мировых лидеров по производству железнодорожных вагонов и локомотивов) подписали Меморандум о сотрудничестве, который предполагает возможную локализацию производства пассажирских вагонов в случае победы швейцарцев на государственном тендере. Однако это то самое исключение, которое лишь подтверждает общее правило.

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Впрочем, когда речь заходит об инвестициях, традиционно принято вместе с ними обозначать исключительно производственную сферу как цель применения этих самых инвестиций. А вот о сфере услуг, которая в развитых странах обеспечивает рабочими местами до 70% всех граждан в трудоспособном возрасте, часто забывают. Забывают, кстати, абсолютно незаслуженно, так как сфера услуг дает возможность развиваться внутреннему рынку, без которого ни одно государство в мире еще не смогло построить сбалансированную экономическую модель своего развития.

Одним из важных составляющих элементов сферы услуг является игровой рынок, который за последние три четверти века стал одной из самых технологичных индустрий в мире. Украина, к сожалению, последние двенадцать лет была искусственного исключена из этого общемирового тренда, но уже с лета прошлого года ситуация начала меняться. На данный момент у нас в стране уже сформирован рынок гемблинга, но… незадача в том, что он сугубо национальный, а иностранцы остались "за бортом". Такая ситуация существенно ограничивает в возможностях развития сам легальный рынок азартных игр и снижает качество и разнообразие услуг, которые могут получить его клиенты. В первую очередь потому, что любое развитие требует серьезных вложений и конкуренции, а если на рынке присутствуют только локальные игроки, то он обречен оставаться местечковым. Со всеми вытекающими последствиями.

На данный момент все барьеры на пути международных компаний к украинскому рынку находятся в плоскости второго главного инвестиционного вопроса, то есть стабильности и адекватности фискального законодательства. Уже второй год иностранные компании добиваются от своих украинских консультантов и представителей власти ответа на вопрос: когда им ожидать появления справедливой и понятной налоговой политики в отношении игорного бизнеса? До сих пор четкого ответа нет. Хотя все понимают, что без принятия изменений в Налоговый кодекс иностранные гиганты на украинский рынок не зайдут, ведь без четкой налоговой политики государства, направленной на развитие бизнеса, этот самый бизнес не будет рисковать вложениями.

Примечательно, но ответ на вопрос международных операторов относительно фискальной политики давно готов и изложен в законопроекте №2713-д. А значит, для открытия отечественного рынка азартных игр для иностранных инвестиций потребуется его принятие в редакции, которая отменяет тройное лицензирование для операторов офлайн-казино и залов игровых автоматов, уменьшает ставку налога на валовый игровой доход (GGR) до приемлемых на формирующимся рынке значений и определят безналоговую границу выигрыша для физических лиц — игроков на уровне фактически $2 тыс., что делает легальный рынок более для них конкурентным как с собственно "теневым украинским", так и со "светлым европейским".

Грамотная, достаточно гибкая и либеральная налоговая политика, отражением которой как раз и является вышеупомянутая редакция законопроекта №2713-д, поможет сделать привлекательным и понятным украинский рынок азартных игр как для западного гемблинг-бизнеса, так и для иностранных игроков. Ведь практически 20%-ный налог с любого выигрыша, который ожидает любого игрока сейчас, только отпугивает потенциальных посетителей казино и залов игровых автоматов.

Прошлый 2020 год запомнится оттоком из страны прямых иностранных инвестиций. Украина потеряла $868 млн, которые были выведены из страны. Всего же за последние 20 лет, начиная с 2002 года, лишь в 2015 году наблюдалась схожая картина, когда деньги "утекали" из страны. Но даже тогда, в самый кризисный за последние 20 лет период, когда годовая инфляция превысила 40% и шли активные боевые действия, отток средств бы менее чем $500 млн.

Сейчас же, когда, по данным Госстата, падение экономики за первый квартал текущего года составило более 2%, Украина как никогда нуждается в привлечении иностранных инвестиций, которые бы шли на развитие различных видов бизнеса. И принятие налоговых изменений, гарантирующих увеличение интереса к нашему рынку со стороны мировых гигантов игровой индустрии, — это один из возможных методов улучшения бизнес-климата внутри страны, в результате чего наше государство получит не только больше денег по всем направлениям (а значит, и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней), но и улучшит в целом свой имидж, что станет благоприятным сигналом для возможного инвестирования в другие сферы.