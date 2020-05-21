Открытие пляжей Киева запланировали на 1 июня

Пляжный сезон в Киеве начнется 1 июня, если произойдет ослабление карантинных мероприятий и соответствующее решение примет правительство и КГГА.

Об этом заявил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля в эфире телеканала "Киев".

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"По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", — сказал Пигуля.

При этом в распоряжении городского головы определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием и 18 зон отдыха.

"1 июня мы планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующей неделе", — добавил Пигуля.

По его словам, они были готовы открывать пляжный сезон еще 15 мая, если бы не карантин. Также на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.

Напомним, Кабмин решил с 22 мая возобновить работу городского и пригородного транспорта. Метро откроют, в частности в Киеве, с 25 мая.

Также сообщалось, что Минздрав разрешит работать пляжам, несмотря на пандемию. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудителей коронавирусной инфекции.