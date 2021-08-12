Отставку Авакова одобряют вдвое больше украинцев, чем сожалеют о ней — опрос

Увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел после более чем семи лет пребывания на ней позитивно оценивают 33,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

При этом относительное большинство — 36,7% — отнеслось к этому событию равнодушно, а 15,3% — негативно. Еще 14,8% респондентов с оценкой затруднились.

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Среди сторонников четырех крупнейших политсил наибольшее одобрение (38,2%) отставка министра вызвала у электората "Слуги народа", наибольшее равнодушие (37,2%) — у сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь".



По мнению 41,4% опрошенных, после назначения министром Дениса Монастырского деятельность МВД никак не изменится, а 35,9% не нашли что сказать по этому поводу. Лишь 12,6% считают, что она ухудшится, а 10,1% — наоборот, улучшится.

Сторонники "Слуги народа" при этом наиболее оптимистичны: 25,5% из них считают, что МВД заработает при Монастырском лучше, и лишь 7% — что станет лишь хуже. Среди электората "Европейской солидарности" соотношение практически обратное.



Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом личного интервью среди 2019 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, Авакова Верховная Рада уволила 15 июля. Новым главой МВД стал Денис Монастырский, покинувший в связи с этим Верховную Раду, где возглавлял комитет по правоохранительной деятельности и входил во фракцию "Слуга народа".

21 июля Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, а также замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа правительство уволило еще одного заместителя главы МВД Антона Геращенко.

11 августа был уволен подавший в отставку еще один соратник Авакова — начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на эту должность перевели из Полтавы Ивана Выговского.

Кроме того, в тот же день президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук, которую СМИ также связывали с Аваковым.

Помимо этого, неделей ранее было сообщено о подозрении еще одному топ-чиновнику, близкому к экс-министру, — председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну. Высший антикоррупционный суд впоследствии дал ему возможность остаться на свободе, заплатив залог в 3 млн грн, что тот 10 августа и сделал.

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