Гривня укрепилась на фоне новостей о отводе российской армии. Что будет дальше с курсом

Решение об отводе войск РФ от украинских границ буквально мгновенно отобразилось на котировках, как самого российского рубля, так и украинской гривни. Так, стоимость доллара на валютном рынке упала с 76,2 рубля/доллар до 75,6 рубля/доллар. Курс гривни укрепился с 28,11 грн/доллар до 27,98 грн/доллар.

Однако такие колебания в комментарии Delo.ua финансовый аналитик Алексей Кущ называет ничем иным как курсовой коррекцией и отмечает, что, несмотря на все разговоры о падении курса украинской и российской валют, существенной девальвации рубля и гривни не было. Только незначительная.

"В принципе это, я бы сказал, в большей мере психологическое медийное давление, которое сейчас имело место, оно фактически на бизнес никак не повлияло. Перманентные обострения на Донбассе уже хорошо отработаны в бизнес моделях работающего в Украине бизнеса. И мы не видели там каких-то панических движений нерезидентов, даже относительно финансовых спекуляций и вложений в ОВГЗ. Ну да, в последнее время эти вложения затормозились и даже немного уменьшились, но не за счет того, что кто-то испугался войны, а за счет того, что просто нерезидентов сейчас не устраивает доходность украинских государственных ценных бумаг", — говорит он.

О том, что за годы военного конфликта между Украиной и Россией инвесторы уже успели привыкнуть к подобного рода, как то "отвод российских войск", новостям, вследствие чего гораздо большее внимание уделялось макроэкономике говорит в комментарии Delo.ua и аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "Об этом свидетельствует в том числе и успешный аукцион Минфина от 20 апреля, на котором было привлечено в бюджет 4,59 млрд гривень", — отмечает он.

Экстраординарного снижения курса доллара по отношению к гривне из-за снижения градуса напряженности между Украиной и РФ вызванного озвученным решением министра обороны России Сергея Шойгу вернуть войска в пункты постоянной дислокации Сергей Родлер не ожидает. "Курс гривни может укрепиться до 27,90 за доллар, но дальнейшая судьба будет зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации на глобальном рынке", — прогнозирует он.

Ожидает укрепления украинской национальной валюты и Алексей Кущ.

"Гривня будет укрепляться, но не потому, что война отменилась — в принципе в большую войну бизнес не верил — а потому что мы сейчас входим в классический весенне-летний период связанный с аграрным сезоном, с тем, что аграрии завозят в Украину валюту плюс нерезиденты, которые вкладывают в ОВГЗ деньги, начали возвращаться в Украину. А то, что сейчас происходит с рублем — это фактически не реакция на то, была б война или не было б, а это реакция на то, что инвесторы ожидали что Запад может усиливать санкции в результате каких-то дестабилизирующих событий, но это не обязательно война, и эти усиленные санкции повлияют на российскую экономику негативно", — говорит финансовый аналитик.

О том, что решение отвести войска со стороны РФ серьёзно снижает градус напряжения на рынках, говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он ожидает, что нерезиденты вновь активно начнут покупать ОВГЗ, которые после роста их доходности на этой неделе стали более интересны, и примут участие в первичных размещениях от Минфина Украины.

Отметим, с начала апреля портфели нерезидентов в ОВГЗ сократились на 6,79 млрд грн, их доля сократилась до 9,69%.

"Новость об отводе российских войск от границ Украины положительная для украинского рынка. До этого наибольшая нервозность проявлялась в ценах на украинские облигации, ВВП варрантов и котировках черноморской пшеницы. После выхода этой новости премия за риск теряет свою значимость и будет оказывать влияние на рынок. Это позволит укрепиться гривне в ближайшее недели до 27,80 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

Наиболее оптимистичен в своих прогнозах относительно будущего курса гривны среди опрошенных Delo.ua аналитиков Андрей Гойлов. "Частичный локдаун в экономике Украины продолжается, значит импортеры по-прежнему будут проявлять слабую активность на межбанке. Все это поможет существенно укрепиться национально валюте. Допускаю ослабление доллара США к гривне до уровня в 27,70 грн/доллар, а евро может ослабнуть к отметке 33,10 грн/евро", — говорит он.