  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 40 минут назад

Гривня укрепилась на фоне новостей о отводе российской армии. Что будет дальше с курсом

Главной причиной снижения курса украинской национальной валюты на протяжении двух последних недель назывался рост военной напряженности между Украиной и Россией

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Решение об отводе войск РФ от украинских границ буквально мгновенно отобразилось на котировках, как самого российского рубля, так и украинской гривни. Так, стоимость доллара на валютном рынке упала с 76,2 рубля/доллар до 75,6 рубля/доллар. Курс гривни укрепился с 28,11 грн/доллар до 27,98 грн/доллар.

Однако такие колебания в комментарии Delo.ua финансовый аналитик Алексей Кущ называет ничем иным как курсовой коррекцией и отмечает, что, несмотря на все разговоры о падении курса украинской и российской валют, существенной девальвации рубля и гривни не было. Только незначительная.  

Кратко и по делу в Telegram

"В принципе это, я бы сказал, в большей мере  психологическое медийное давление, которое сейчас имело место, оно фактически на бизнес никак не повлияло. Перманентные обострения на Донбассе уже хорошо отработаны в бизнес моделях работающего в Украине бизнеса. И мы не видели там каких-то панических движений нерезидентов, даже относительно финансовых спекуляций и вложений в ОВГЗ. Ну да, в последнее время эти вложения затормозились и даже немного уменьшились, но не за счет того, что кто-то испугался войны, а за счет того, что просто нерезидентов сейчас не устраивает доходность украинских государственных ценных бумаг", — говорит он.

Читайте также:
Через ризики ескалації військових дій нерезиденти виводять інвестиції. Що загрожує гривні

О том, что за годы военного конфликта между Украиной и Россией инвесторы уже успели привыкнуть к подобного рода, как то "отвод российских войск", новостям, вследствие чего гораздо большее внимание уделялось макроэкономике говорит в комментарии Delo.ua и аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "Об этом свидетельствует в том числе и успешный аукцион Минфина от 20 апреля, на котором было привлечено в бюджет 4,59 млрд гривень", — отмечает он. 

Экстраординарного снижения курса доллара по отношению к гривне из-за снижения градуса напряженности между Украиной и РФ вызванного озвученным решением министра обороны России Сергея Шойгу вернуть войска в пункты постоянной дислокации Сергей Родлер не ожидает.  "Курс гривни может укрепиться до 27,90 за доллар, но дальнейшая судьба будет зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации на глобальном рынке", — прогнозирует он.

Ожидает укрепления украинской национальной валюты и Алексей Кущ.

"Гривня будет укрепляться, но не потому, что война отменилась — в принципе в большую войну бизнес не верил — а потому что мы сейчас входим в классический весенне-летний период связанный с аграрным сезоном, с тем, что аграрии завозят в Украину валюту плюс нерезиденты, которые вкладывают в ОВГЗ деньги, начали возвращаться в Украину. А то, что сейчас происходит с рублем — это фактически не реакция на то, была б война или не было б, а это реакция на то, что инвесторы ожидали что Запад может усиливать санкции в результате каких-то дестабилизирующих событий, но это не обязательно война, и эти усиленные санкции повлияют на российскую экономику негативно", — говорит финансовый аналитик.

О том, что решение отвести войска со стороны РФ серьёзно снижает градус напряжения на рынках, говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он ожидает, что нерезиденты вновь активно начнут покупать ОВГЗ, которые  после роста их доходности на этой неделе стали более интересны, и примут участие в первичных размещениях от Минфина Украины.  

Отметим, с начала апреля портфели нерезидентов в ОВГЗ сократились на 6,79 млрд грн, их доля сократилась до 9,69%.

Читайте также:
Курс гривні падає через зростання військової напруги. На ринку — дефіцит валюти

"Новость об отводе российских войск от границ Украины положительная для украинского рынка. До этого наибольшая нервозность проявлялась в ценах на украинские облигации, ВВП варрантов и котировках черноморской пшеницы. После выхода этой новости премия за риск теряет свою значимость и будет оказывать влияние на рынок. Это позволит укрепиться гривне в ближайшее недели до 27,80 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

Наиболее оптимистичен в своих прогнозах относительно будущего курса гривны среди опрошенных Delo.ua аналитиков Андрей Гойлов. "Частичный локдаун в экономике Украины продолжается, значит импортеры по-прежнему будут проявлять слабую активность на межбанке. Все это поможет существенно укрепиться национально валюте. Допускаю ослабление доллара США к гривне до уровня в 27,70 грн/доллар, а евро может ослабнуть к отметке 33,10 грн/евро", — говорит он.

Источник фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Через ризики ескалації військових дій нерезиденти виводять інвестиції. Що загрожує гривні
Через ризики ескалації військових дій нерезиденти виводять інвестиції. Що загрожує гривні
Курс гривні падає через зростання військової напруги. На ринку — дефіцит валюти
Курс гривні падає через зростання військової напруги. На ринку — дефіцит валюти
Без оглядки на курс гривни: стало ли хеджирование выходом для экспортеров и импортеров?
Без оглядки на курс гривни: стало ли хеджирование выходом для экспортеров и импортеров?
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Тигипко продал свои аптеки ТАС более крупной сети — СМИ

  3. Зеленский ввел второй пакет санкций против контрабандистов (СПИСОК)

  4. Грузия вернула в Украину посла, отозванного год назад из-за Саакашвили

  5. Наркотики, рэкет, убийство: Лерос собрал досье о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...