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Пандемия коронавируса: власти Мюнхена запретили алкоголь на "Октоберфесте"

Для предотвращения "заменителей" этого мероприятия

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти немецкого города Мюнхен не только отменили традиционное празднование пивного фестиваля "Октоберфест", но и запретили алкоголь, чтобы предотвратить "заменителей" этого мероприятия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Указано, что нынешний запрет — первая со времен Второй мировой войны отмена всемирно известного фестиваля.

Известно, что "Октоберфест" должен был начаться 19 сентября и продлиться до 4 октября. Однако мероприятия по всей Германии были отменены из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, в мэрии опасались, что запрет не смог бы остановить любителей пива.

По информации города, "два частных лица" зарегистрировали демонстрации в Терезиенвизе (месте проведения фестиваля) на субботу: одну, чтобы продемонстрировать "наше право на альтернативный "Октоберфест", а другую с целью "сохранения традиций и обычаев".

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В связи с этим власть Мюнхена была вынуждена ввести полный запрет употребления алкоголя на Терезиенвизе.

По данным полиции, на территории традиционного проведения фестиваля атмосфера "оставалась спокойной, лишь несколько человек, некоторые в традиционной одежде "Октоберфеста", гуляли или проводили пикники небольшими группами".

Ранее в Эстонии правительство из-за значительного роста подтвержденных случаев коронавируса приняло решение ввести общегосударственное ограничение на продажу алкоголя.

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