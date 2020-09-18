Происшествия 1 час назад

В Эстонии ограничат продажу алкоголя из-за коронавируса

Новое ограничение начнет действовать с 26 сентября и продлится до 24 октября

Фото: publicdomainpictures.net Фото: publicdomainpictures.net
Фото: publicdomainpictures.net

В Эстонии правительство из-за значительного роста подтвержденных случаев коронавируса приняло решение ввести общегосударственное ограничение на продажу алкоголя.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина страны.

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Указано, что новое ограничение начнет действовать в ночь с 25 на 26 сентября в 00:00 часов.

Согласно решению правительства Эстонии, барам, ресторанам, театрам, отелям и ночным клубам запретят продавать алкоголь с полуночи до 10:00.

Премьер-министр страны Юри Ратас рассказал, что в Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения якобы является необходимым и обоснованным.

"Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей, таким образом, который способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках", — отметил глава эстонского правительства.

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Сообщается, что ограничение вводится до 24 октября (включительно). При этом правительство Эстонии оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

Ранее власти Лос-Анджелеса (США) разрешили отключать электричество и водоснабжение в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования в разгар эпидемии коронавируса.

Напомним, за 2 года стоимость водки в Украине выросла на 12%. Так, по данным Госстата, в июне 2020 года бутылка водки объемом 0,5 литра стоила в среднем 92,13 грн, тогда как в июне 2018 года — 81,9 грн.

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