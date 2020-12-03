Происшествия 1 час назад

Пандемия: от коронавируса умер экс-президент Франции

Политик умер в возрасте 94 лет в своем имении Отон

Валери Жискар д’Эстен. Фото: Getty Images Валери Жискар д’Эстен. Фото: Getty Images
Валери Жискар д’Эстен. Фото: Getty Images

В возрасте 94 лет умер от коронавируса бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

Об этом сообщает AFP.

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По информации агентства, 15 ноября д’Эстена госпитализировали, после лечения он вернулся домой.

Указано, что умер политик в своем имении Отон, расположенном в департаменте Луар и Шер.

Как известно, Жискар д’Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах. Он участвовал в освобождении Парижа в годы Второй мировой войны, работал министром в правительстве генерала Шарля де Голля.

После победы на выборах в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

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Как отмечается, во время его правления во Франции была отменена политическая цензура в кино, упрощена процедура развода и разрешены аборты.

Ранее на 72 году жизни умер выдающийся реаниматолог, врач-анестезиолог Феликс Глумчер, который в Киеве проходил лечение от осложнений коронавирусной болезни.

Напомним, 28 октября в результате заболевания на Covid-19 умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

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