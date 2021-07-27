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В мире 20 минут назад

Philip Morris планирует прекратить продавать сигареты в Великобритании

Концерн сможет предложить современную альтернативу сигаретам, не предполагающую сжигания табака

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американский табачный концерн Philip Morris International перестанет продавать сигареты в Великобритании в течение следующих 10 лет. Об этом заявил исполнительный директор компании Яцек Ольчак, сообщает Daily Mail.

"Мы предполагаем, что максимум через 10 лет Великобритания может полностью решить проблему курения", — отметил Ольчак.

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По его словам, компания сможет предложить современную альтернативу сигаретам, не предполагающую сжигания табака.

В Philip Morris считают, что такой вид курения считается менее вредным, хотя и не исключает рисков для здоровья.

Кроме этого, концерн прекратит использование в Великобритании бренда Marlboro, который присутствует на местном рынке более века.

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"Ничто и никто не остановит нас от того, чтобы оставить сигареты позади", — подчеркнул Ольчак.

В то же время, как информирует CNBC, активисты, выступающие против курения, заявляют, что Philip Morris и ранее делала подобные заявления. В частности, бывший исполнительный директор компании Андре Каланцопулос еще в 2016 году заявлял, что он надеется на полное прекращение продажи сигарет, однако эти заявления никак не отразились на деятельности компании.

Ранее сообщалось, что концерн Philip Morris International объявил о приобретении датской компании Fertin Pharma A/S — разработчика и производителя инновационных фармацевтических и оздоровительных продуктов на основе оральных и интраоральных систем доставки активных ингредиентов.

Напомним, что в прошлом году Philip Morris начал продажу в Украине устройств для нагревания табака и стиков Flit.

 

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