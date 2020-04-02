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По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали более 1600 новых зараженных коронавирусом

По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса
Фото: Noel Celis/Pool via REUTERS

После спада количества зараженных коронавирусом в Китае фиксируют новую вспышку заболеваний: за последние сутки в стране обнаружили 1600 новых случаев инфицирования COVID-19. 

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга 2 апреля. 

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"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысяч случаев в сутки. Из них 7 — уже закончились летальным исходом", — сообщил Ляшко, передает "РБК-Украина". 

Отметим, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса. 

Как ранее сообщалось, на последних выходных в Китае даже открыли 500 кинотеатров. Тем временем, в Украине лишь продолжают ужесточать карантинные меры: Кабинет министров запретил украинцам выходить на улицы без средств индивидуальной защиты, а также появляться в общественных местах группами больше 2 человек

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