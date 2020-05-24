Происшествия 1 час назад

Под Киевом застрелили экс-бойца батальона "Айдар" (ФОТО)

Полиция подозревает в убийстве подростка

Оружие на месте убийства. Фото: Нацполиция Оружие на месте убийства. Фото: Нацполиция
Оружие на месте убийства. Фото: Нацполиция

В городе Вышгород под Киевом в ночь на 23 мая произошла драка между молодыми людьми и двумя мужчинами, в результате которой был застрелен бывший боец ​​батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

В совершении убийства полиция подозревает 16-летнего парня, его задержали, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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В частности, правоохранители информировали, что конфликт произошел в 3 ночи на центральной улице Вышгорода.

"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и выстрелил в него. Другой из компании стрелка сильно ударил второго мужчину, который после этого потерял сознание. Нападавшие скрылись. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что от полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители изъяли на месте происшествия автомат МКМ-072СБ и патроны.

По данным полиции, они задержали всех участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

"Среди задержанных — 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает в Сумской области", — доложили в ведомстве.

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Задержанному объявили о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Ведется следствие, полиция устанавливает свидетелей происшествия.

Как сообщили в пресс-службе батальона "Айдар", имя погибшего экс-бойца Игорь Корниенко (позывной "Корней").

Напомним, 22 мая полиция Житомирской области сообщила, что мужчина застрелил из охотничьего ружья 7 человек. Это были его знакомые, которые уже не раз собирались на этом пруду и снова приехали на рыбалку. Подозреваемого 23 мая взяли под стражу.

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