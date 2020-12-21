Подаренную Лаврову "икону из Луганска" вернут в Боснию для изучения ее происхождения

Икона XVIII века, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", — сказали в дипведомстве.

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Напомним, 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД БИГ с требованием дать подробную информацию о происхождении позолоченной иконы, подаренной Лаврову в ходе встречи с Додиком и властями Республики Сербской БиГ в Восточном Сараево 14 декабря.

На обратной стороне 300-летней иконы, которая, как утверждается, найдена в Луганске, местные СМИ обнаружили штамп Народного комиссариата образования Украинской ССР.

Украинская сторона заявила, что в случае неопровержения украинского происхождения иконы будет рассматривать ситуацию как завладение и передачу предмета культурного наследия Украины, а также поддержку Боснией агрессивной политики и военных действий России против Украины.