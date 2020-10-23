Подкуп избирателей привел партию УДАР к расколу, — блогер

"Сетки Кличко" по скупке голосов поставили партию УДАР Виталия Кличко на грань развала. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила политический эксперт и блогер Елена Маркосян.

"Кстати о Кличко! С Осиповым цветочки, а с УДАРом ягодки! В УДАРе реальный раскол из-за скандала с подкупом избирателей. Следим за руками: первый номер в списке партии по Печерскому району Ярослав Диденко написал заявление на Михаила Терентьева, который... идет в этом же списке вторым! И какая-такая собака пробежала между первым и вторым номером? Оказалось, всё просто: Терентьев решил скупить голоса избирателей, чтобы наверняка попасть в Киевсовет. Видеозапись об этом попала в интернет и оказалось, что Терентьев именно в представителе своей же партии — в Ярославе Диденко он видит своего главного конкурента. И не просто видит, а вслух размышляет о том, как бы не дать тому вырваться вперед", — написала она.

По словам Елены, у нее возникает один вопрос: а в первый ли раз Терентьев решил подкупить избирателей, ведь он уже дважды депутат от Кличко.

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"Вопрос, откуда у Терентьева деньги на подкуп, не стоит. Ведь он не только депутат, а еще и глава КП "Инженерный центр". Да-да, того самого, что строило стеклянный мост. И которое, как обсуждают фигуранты скандального видео, еще более "жирное", чем даже "Благоустрий". Как говорит помощник Терентьева: "Тут лучше перспектива". Но как же быть с УДАРом? Видимо, той малой части адекватных людей, что осталась в партии, надоели все эти схемы, сетки и подкупы, раз они начали борьбу с однопартийцами, практикующими такое. Причем, похоже, они даже не попытались разобраться между собой на внутрипартийном уровне, а сразу вынесли сор из избы, обратившись в полицию. И теперь, из-за этой истории с сетками по скупке голосов, УДАР фактически оказался на грани развала", — отметила Маркосян.

Она также задалась вопросом, будет ли защищать Терентьева "смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий.

"Раньше он не раз вписывался за него и отмазывал от криминала. И понятное дело, что связывает их дружба не платоническая, а такая настоящая, коррупционно-ориентированная. Комментарии от самого мэра Кличко тоже не помешали бы. Хотя, судя по тому, что он до сих пор никак не отреагировал на скандальную запись, ожидать их и в этом случае вряд ли приходится. А то мало ли что вдруг вырвется наружу", — подытожила Елена Маркосян.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос обвинил партию Кличко УДАР в подкупе избирателей. Он обнародовал видео, снятое скрытой камерой, где, по комментариям нардепа, люди кандидата от УДАРа Михаила Терентьева скупают голоса избирателей по 300 гривен.