Скупка голосов в пользу Кличко выгодна "смотрящему" Комарницкому — Лерос

Скупка голосов избирателей в Киеве в пользу действующего мэра и его политсилы происходит потому, что в ней заинтересован Денис Комарницкий, которого называют теневым "смотрящим" за строительным бизнесом Киева, заявил депутат Верховной Рады Гео Лерос у себя на странице в Facebook.

"Кличко уже три дня не хочет замечать, как его депутат и руководитель крупного коммунального предприятия столицы, человек Шлапак и Комарницкого, покупает голоса киевлян, хотя Оксана Продан, руководительница его штаба, обещала, что в случае подтверждения подкупа избирателей его штабом, он снимется с гонки. Опять ложь!" — возмутился Лерос.

Депутат отметил, что Виталий Кличко не является альтернативой для представителей команды президента, ведь тесно сотрудничает с Офисом президента.

"Некоторые пишут в комментариях, что Кличко не надо критиковать, потому что он альтернатива Зеленскому. Это не правда, он на посту, потому что это выгодно Зеленскому, выгодно Комарницкому, до этого 6 лет было выгодно Столару, но 40% киевлян словно зомбированные фанатеют от невероятного разгула коррупции и строительного беспредела в столице", — подчеркнул политик.

Нардеп также отметил, что ему известны адреса, по которым ведется подкуп избирателей, и там даже должны были пройти обыски, но "все порешали".

"У меня есть еще 8 адресов, где ведется подкуп депутатами этой политсилы, там должны были быть обыски, но срочно все порешали, сигнал был с Банковой. Интересно, что фанаты удара скажут, когда в Киевсовете будет коалиция со "Слугами народа" и другими депутатами Комарницкого. Помощник Терентьева, который покупает голоса, даже в центральном рекламном видео УДАРа рассказывает, что за всю свою жизнь не видел столько позитивных изменений, видимо это в его жизни, как он и рассказывает на скрытую камеру", — резюмировал Гео Лерос.

Напомним, ранее Гео Лерос обвинил партию Кличко УДАР в подкупе избирателей. Он обнародовал видео, снятое скрытой камерой, где, по комментариям нардепа, люди кандидата от УДАРа Михаила Терентьева скупают голоса избирателей по 300 гривен.

Выборы нового состава Киевского городского совета и первый тур выборов мэра столицы пройдут 25 октября.