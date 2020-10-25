Подростки могут быть волонтерами в опросе Зеленского, но бесплатно, — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова считает, что подростки, которые выступают волонтерами в опросе президента Украины Владимира Зеленского, могут заниматься такой деятельностью, если не получаются за нее деньги.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях о привлечении детей к проведению опроса, инициированное Президентом Украины в день голосования, разъясняю. Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить, являются волонтерами. В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер — физическое лицо, добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи", — отметила она.

Денисова добавила, что волонтерамы могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях. Они должны быть дееспособными, а лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя.

"Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", — подытожила омбдсмен.

Напомним, 25 октября, параллельно с местными выборы, возле избирательных участков проводился опрос инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом ряд украинцев в соцсетях опубликовали фото, на которых выяснилось, что на некоторых участках волонтерами опроса гаранта стали подростки 16 и даже 14 лет. Корреспонденты Delo.ua также проверили на прочность инициативу Зеленского.