Полиция разогнала антикарантинный протест в Праге: более 100 задержанных (ФОТО)

В столице Чехии полиция разогнала акцию протеста против ограничений, введенных правительством для сдерживания эпидемии коронавируса.

В ходе протеста были задержаны более 100 человек, сообщает Radio Prague International и IDNES.

Указано, что организаторы анонсировали акцию на Староместской площади в Праге 18 октября как протест против "сбивающих с толку" коронавирусных ограничений и уверяли, что меры безопасности при этом будут соблюдаться.

По словам руководителя полиции Праги Томаша Лерха, на площади собрались около 2000 человек, из которых около 400 — радикальные футбольные фанаты, тогда как мероприятия с участием более 500 человек запрещены.

Кроме того, люди, в основном, игнорировали требования о масках и дистанции. По этой причине в мэрии Праги решили немедленно прекратить мероприятие — через полтора часа после начала протеста.

Как отмечается, когда люди не захотели расходиться, полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые митингующие попытались прорваться через кордон полиции и бросали петарды.

По сообщениям СМИ, в итоге получили травмы около 20 человек, среди которых и правоохранители. Четырех полицейских госпитализировали.

"В ходе разгона и столкновений полиция задержала более 100 человек", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил удивление поведением участников акции, значительную часть которых составляли болельщики, отметив, что правительство выделило для всех спортивных клубов около 500 млн крон для преодоления кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса.

При этом он призвал граждан придерживаться существующих правил, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Спикер чешского президента Милоша Земана сообщил, что глава государства также осуждает поведение участников акции, которые нарушали меры безопасности, и одобряет вмешательство полиции.

В среду, 21 октября, правительство должно оценить эффект ограничительных мер, одобренных на прошлой неделе, и при необходимости усилить карантин.

По количеству больных на душу населения Чехия — среди первых в Европе. 16 октября в стране, население которой составляет около 10,7 млн человек, зарегистрировали более 11 000 заражений — новый рекорд с начала эпидемии.

Ранее сообщалось, что на массовых протестах в столице Беларуси Минске полиция устроила стрельбу по митингующих резиновыми пулями.