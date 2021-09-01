После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом и Маском

Президент Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом намерен встретиться с Илоном Маском и Джеффом Безосом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Роману Цымбалюку на YouTube.

"После Байдена он (Зеленский. — Delo.ua) полетит в Калифорнию, будет встречаться с Безосом и Маском. И там вопросы такие... Техногенного прорыва для Украины, участия в совместных проектах", — сказал Арестович. При этом других подробностей он не сообщил.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, основатель компании Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком планеты по версии Forbes. Основатель Tesla Илон Маск также входит в ТОП-3 самых богатых людей в мире. У обоих бизнесменов есть интересы в космической отрасли. Безос возглавляет компанию Blue Origin, а Маск — SpaceX.

В свою очередь украинские государственные предприятия "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и Конструкторское бюро "Южное" активно сотрудничают с американской корпорацией Northrop Grumman в проекте по производству ракеты-носителя "Антарес".

Напомним также, что встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена по инициативе Белого дома была перенесена на 1 сентября.