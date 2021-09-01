Экономика 1 час назад

После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом и Маском

Зеленский обсудит с бизнесменами техническое развитие Украины и возможные совместные проекты

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом намерен встретиться с Илоном Маском и Джеффом Безосом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Роману Цымбалюку на YouTube.

"После Байдена он (Зеленский. — Delo.ua) полетит в Калифорнию, будет встречаться с Безосом и Маском. И там вопросы такие... Техногенного прорыва для Украины, участия в совместных проектах", — сказал Арестович. При этом других подробностей он не сообщил.

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Напомним, основатель компании Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком планеты по версии Forbes. Основатель Tesla Илон Маск также входит в ТОП-3 самых богатых людей в мире. У обоих бизнесменов есть интересы в космической отрасли. Безос возглавляет компанию Blue Origin, а Маск — SpaceX.

В свою очередь украинские государственные предприятия "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и Конструкторское бюро "Южное" активно сотрудничают с американской корпорацией Northrop Grumman в проекте по производству ракеты-носителя "Антарес".

Напомним также, что встреча президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена по инициативе Белого дома была перенесена на 1 сентября.

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