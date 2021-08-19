Крупный бизнес 1 час назад

Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

Илон Маск вернулся на вторую строчку рейтинга богачей

Джефф Безос. Фото: Getty Images Джефф Безос. Фото: Getty Images
Джефф Безос. Фото: Getty Images

Основатель Amazon, глава Blue Origin Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

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Forbes напоминает, что в конце июля 2021 года Безос уступил первенство владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно, сейчас же американский бизнесмен снова возглавил рейтинг.

"Хотя акции Amazon в среду (18 августа) упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на $1,3 млрд, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на $9,9 млрд", — пишет издание.

Указано, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне $3201,22 за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля. До этого акции торговались более $3600 за штуку

Тем не менее, на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составляло примерно $186,1 млрд. Состояние Арно оценивались в $185 млрд, а замыкал ТОП-3 основатель Tesla Илон Маск ($181,2 млрд).

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По состоянию на утро 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос ($185,9 млрд), на второе место поднялся Маск ($180,5 млрд), а Арно и семья замыкают ТОП-3 ($173,3 млрд).

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes — рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно.

Напомним, по итогам финансовых торгов в начале июля 2021 года состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд и достигло $211 млрд — это самая большая сумма для бизнесменов этого рейтинга.

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