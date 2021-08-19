Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

Основатель Amazon, глава Blue Origin Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

Forbes напоминает, что в конце июля 2021 года Безос уступил первенство владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно, сейчас же американский бизнесмен снова возглавил рейтинг.

"Хотя акции Amazon в среду (18 августа) упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на $1,3 млрд, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на $9,9 млрд", — пишет издание.

Указано, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне $3201,22 за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля. До этого акции торговались более $3600 за штуку

Тем не менее, на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составляло примерно $186,1 млрд. Состояние Арно оценивались в $185 млрд, а замыкал ТОП-3 основатель Tesla Илон Маск ($181,2 млрд).

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По состоянию на утро 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос ($185,9 млрд), на второе место поднялся Маск ($180,5 млрд), а Арно и семья замыкают ТОП-3 ($173,3 млрд).

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes — рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно.

Напомним, по итогам финансовых торгов в начале июля 2021 года состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд и достигло $211 млрд — это самая большая сумма для бизнесменов этого рейтинга.