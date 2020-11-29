Экономика 1 час назад

Послы стран G7 заявили о поддержке прозрачной и справедливой приватизации в Украине

В "Большой семерке" отметили впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год в вопросе приватизации

Фото: picjumbo.com Фото: picjumbo.com
Фото: picjumbo.com

Послы стран "Большой семерки" в Украине подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов.

Об этом шла речь в ходе их встречи с главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко, сообщает пресс-служба представительства G7 в Twitter.

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"Послы стран G7 встретились с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", — говорится в сообщении.

Послы G7 также отметили, что приватизация — важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров передал Фонду госимущества Украины около 200 государственных предприятий для приватизации.

В конце октября текущего года правительство отменило решение о приватизации госпредприятия "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и ГАК "Хлеб Украины".

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Эти объекты были добавлены в утвержденный 16 января 2019 года список предприятий на приватизацию 3 марта текущего года.

В апреле глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что их приватизация задерживается, поскольку фактически они "зависли" и переданы фонду не были.

Отметим, что ГПЗКУ ранее уже собирались приватизировать, но в августе 2018 года ФГИ от этого решения отказался.

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