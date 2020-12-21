Посольство США в Ираке обстреляли из "Катюш" (ВИДЕО)

Вечером 20 декабря в Багдаде было обстреляно американское посольство. Как передает агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака, у посольства США упали по меньшей мере три ракеты, еще две попали в жилые кварталы, находящиеся неподалеку.

Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Тwitter и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет "Катюша" и минометных снарядов".

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BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

По данным сил безопасности Ирака, в результате нападений нанесен материальный ущерб, однако жертв нет.

В свою очередь, телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны" Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения.

В настоящее время иракские службы безопасности ведут поиски установок, из которых был осуществлен пуск ракет. У посольства были выставлены кордоны силовиков.

Немецкое издание Deutsche Welle отмечает, что это уже третье нападение на американские военные и дипломатические объекты в Ираке за последнее время.

Так, 17 ноября ракетами обстреляли посольство США в Багдаде и различные части города, в результате чего погибла одна женщина.

10 декабря два конвоя, которые перевозили материально-техническое оборудование для коалиции под руководством США, были подорваны придорожными бомбами.

В начале декабря дипломатическая миссия США уже частично отозвала своих сотрудников из соображений безопасности, сообщила AFP со ссылкой на иракских чиновников.

Администрация Трампа обвинила Иран в том, что он стоит за недавней серией нападений на интересы США в стране, и предупредила Багдад, что закроет свое посольство, если Ирак не сможет взять под контроль атаки.

В ноябре президент Дональд Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке к январю, прежде чем он покинет свой пост.

Напомним, 8 января Иран выпустил 15 баллистических ракет, нацеленных на американские военные и коалиционные силы, дислоцированные в Ираке.

Перед этим, 3 января, США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.