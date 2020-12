Посольство США в Ираке обстреляли из "Катюш" (ВИДЕО)

Вечером 20 декабря в Багдаде было обстреляно американское посольство. Как передает агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака, у посольства США упали по меньшей мере три ракеты, еще две попали в жилые кварталы, находящиеся неподалеку.

Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Тwitter и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет "Катюша" и минометных снарядов".

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m