Пожар в Индии: в огне погибли 11 пациентов COVID-больницы (ВИДЕО)

В городе Ахмеднагар в западноиндийском штате Махараштра в отделении интенсивной терапии, где лечились пациенты с COVID-19, произошел пожар.

Как сообщает AlJazeera, в результате происшествия погибли, по меньшей мер, 11 человек.

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По информации издания, возгорание произошло на первом этаже в отделении, где находились 17 больных с коронавируой инфекцией.

Кроме этого, шесть пациентов пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электросети.

"Власти проведут тщательное расследование и предоставят компенсацию семьям погибших в 500 тысяч рупий (около $6,7 тысяч)", — заявил главный министр штата Махараштра Уддхав Такерей.

Напомним, аналогичный случай произошел в сентябре на северо-западе Северной Македонии, в городе Тетово.

Тогда в результате пожара в больнице для больных коронавирусом погибли 14 человек и 20 пострадали.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в первой городской больнице Черновцов, где оказывают помощь больным COVID-19, произошел взрыв. В результате взрыва погиб один человек, а еще один пострадал.