Правительство разблокировало счета "Суспільного"

Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее изменения в порядок использования государственных денег, предусмотренных на финансирование "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает "Правительственный портал".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, "позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства".

В свою очередь, исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко подчеркнула, что таким образом проблема с финансированием "Общественного вещателя", которая тянулась несколько лет, сейчас, наконец, решена.

Напомним, в конце февраля 2020 года на счета "Суспільного" наложили арест — работа канала была заблокирована.

Также 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с "Суспільного" долга в сумме 10 млн 591 тысяча 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Читайте также: Национальная телерадиокомпания нуждается в дополнительных 760 млн грн

В "Суспільном" также отмечают, что бывшая государственная Национальная телекомпания Украины начала сотрудничать с "Евроньюс" в 2010 году, то есть еще до создания "Общественного вещателя". Вскоре из бюджета прекратили выделять средства на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Известно, что "Общественный вещатель" получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.