Общество 20 минут назад

Предлагаемые правила регистрации в ипотечном жилье нарушают Гражданский кодекс — адвокат

Минюст предлагает разрешить регистрировать место жительства в ипотечном жилье только с согласия ипотекодержателя

Минюст намерен изменить правила регистрации в ипотечном жилье. Фото из открытых источников Минюст намерен изменить правила регистрации в ипотечном жилье. Фото из открытых источников
Минюст намерен изменить правила регистрации в ипотечном жилье. Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в правила регистрации места жительства в ипотечном жилье. Согласно им, зарегистрироваться в таком жилье можно только при согласии ипотекодержателя.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, эти изменения направлены на защиту ипотекодержателя. С другой стороны, они нарушают Гражданский кодекс и могут быть легко обжалованы в суде, уверен адвокат Ростислав Кравец.

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Соответствующий проект постановления Минюста "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства" Кабмин поддержал на заседании 27 мая. Он предусматривает, что в случае, если жилье находится в ипотеке или в доверительной собственности, зарегистрировать место жительства в нем можно только при наличии согласия соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

"Изменения правил регистрации необходимы для того, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине, а также усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя", — заявил министр юстиции Денис Малюська.

А в публикации на странице в Facebook глава Минюста отметил, что такие изменения упростят обращения взыскания на ипотечную недвижимость.

Кроме того, с целью проверки права собственности человека, пожавшего заявление для регистрации места жительства, на соответствующее жилье и нахождения такого жилья в ипотеке или доверительной собственности, сотрудник органа регистрации будет обязан использовать данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Впрочем, как считает адвокат, старший партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, проект постановления Кабмина относительно регистрации в ипотечном имуществе противоречит законодательству и нарушает Гражданский кодекс Украины в части определения места жительства детей.

"Статья 29 Гражданского кодекса гласит, что место жительства ребенка, который не 10-летнего возраста, — это место жительства родителей. То есть, в случае, если есть ребенок, место его жительства и регистрации определяет Кодекс. И никакой договор, в том числе и ипотечный, не может это право ограничить", — объясняет он.

Поэтому, если Кабмин таким постановлением запретит регистрировать без согласия ипотекодержателя кого-либо, в том числе и детей, в ипотечном жилье, это будет противоречить нормам Гражданского кодекса. И именно на основании этого человек, чьи права нарушит такое решение, сможет обжаловать либо отказ в регистрации, либо эту часть постановления Кабмина в суде, считает он.

Более того, постановление с такой формулировкой может быть признано несоответствующим Основному закону Конституционным судом, отметил Кравец.

"Я считаю такой подход неправильным. Это имущество, и человек может там регистрировать кого угодно. И запрещать оснований нет. А решить вопрос с разрешением выписывать людей можно путем внесения изменений в законодательство, регулирующее регистрацию или обращения взыскания на предмет ипотеки, — сказал он, — Я считаю, что сейчас нужно защищать именно права заемщиков. Именно это возобновит кредитование".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине появится возможность покупать жилье в ипотеку под 10%.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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