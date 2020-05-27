"Регуляторная гильотина": Кабмин видит Украину в ТОП-30 стран по администрированию налогов

Кабинет министров, привлекая экспертов, ученых и бизнес-ассоциации, подготовил программу стимулирования экономики Украины для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, этот документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

"Мы привлекли десятки, а именно более 90 разработчиков, лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций и отдельных компаний (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса). Поэтому говорить, что это исключительно Правительственная стратегия — это преувеличение, ведь это стратегия лучших экспертов, бизнесменов, ученых, аналитиков", — отметил Шмыгаль.

При этом он уточнил, что речь идет о Торгово-промышленной палате Украины, Союзе украинских предпринимателей, Украинском союзе промышленников и предпринимателей, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации газодобывающих компаний Украины, Украинском клубе аграрного бизнеса, Аналитическом центре Разумкова, Институте экономики прогнозирования НАН Украины, Аналитическом центре EasyBusiness, DIXI Group, Аналитическом центре CASE Украина и еще десятках других субъектов.

"Коронакризис — это, в том числе, и наш шанс сделать радикальные преобразования. Это наш шанс изменить подходы и наш шанс начать реальные изменения", — считает премьер.

Также глава правительства подчеркнул, что красной линией, которая проходит через всю программу и является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

"Именно поэтому первая часть программы называется защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм — это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", — отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии, добавил глава правительства, имеет 2 обязательных параметра: доступ к финансам и доступ к рынкам.

"Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия МСБ в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки", — пояснил он.

"Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину". Наш успех показателен, когда простые ФЛП больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микробизнесу", — подчеркнул Шмыгаль.

Он также сообщил, что полный документ 27 мая на заседании правительства будет представлен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко и опубликован для того, чтобы быстро собрать дополнительные отзывы и активно начать вводить каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине 2020 года.

Напомним, 23 мая вступили в силу большинство норм закона №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (ранее законопроект №1210).