В Украине вступил в силу закон об администрировании налогов

В субботу, 23 мая, вступили в силу большинство норм закона №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (ранее законопроект №1210).

Соответствующий документ 22 мая был опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Известно, что этот закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Также он имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Совершенствуется и система администрирования налогов, а также расширены возможности онлайн-сервисов для плательщиков.

Указано, что большинство норм закона вступает в силу с 23 мая 2020 года, то есть со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 с поправками в Налоговый кодекс относительно противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

6 февраля Верховная Рада отклонила проект постановления №1210-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 21 мая.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых категорий медработников и физлиц-предпринимателей (ФЛП).