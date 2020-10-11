Президент Польши летит в Украину на 3 дня с официальным визитом

В воскресенье, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда посетит Украину с официальным визитом.

Причем в нашей стране он будет находиться до 13 октября, сообщает пресс-служба польского президента.

"11-13 октября 2020 года президент Польши Дуда с женой будет находиться с официальным визитом в Украине", — говорится в сообщении.

Предполагается, что во время визита состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, а по результатам будет подписан ряд двусторонних документов.

Также ожидается, что Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума. В их присутствии должен быть подписан меморандум о взаимопонимании между портами в Одессе и Гданьске.

По данным польских СМИ, в Киеве Дуда положит символическую корзину с колосками пшеницы под памятником жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, зажжет свечу перед крестом Героев Небесной Сотни.

Напомним, 11 сентября Зеленский и Дуда провели телефонный разговор. Президент Украины заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередным доказательством дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос исторической памяти — внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Ранее в Польше предложили изменения в Конституцию, которые продлили бы срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменили запланированные выборы.