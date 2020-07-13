Политика и экономика 1 час назад

Президент Польши Дуда чуть не проиграл выборы: отрыв от оппонента составил меньше процента

На избирательные участки пришло больше 68% избирателей

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: пресс-служба президента Польши Президент Польши Анджей Дуда. Фото: пресс-служба президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: пресс-служба президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда, после подсчета 99,97% голосов, выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок.

Об этом сообщает "Польское радио".

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После обработки данных 99,69% протоколов, Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки. А кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковський, высказывавший намерения наладить отношения Польши с Россией, проиграл с незначительным отрывом в меньше, чем процент: его поддержали 48,79% избирателей. Явка на выборах в воскресенье, 12 июля, составила 68,12%, что стало рекордом для Польши.

Отметим, по данным экзитпола, Дуда во втором туре должен был получить поддержку в 50,4% избирателей, тогда как за его оппонента — мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовало 49,60%.

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Напомним, что ранее в Польше предложили изменения в Конституцию, которые продлили бы срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменили запланированные выборы. Указывалось, что правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали законопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

В частности, в проекте говорилось, что эти изменения "будут применяться к сроку действующего президента Республики Польша" — Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса. В то же время, в случае принятия и вступления в силу этих изменений, такой президент не смог бы повторно избираться на эту должность.

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