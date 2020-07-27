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Банки 1 час назад

ПриватБанк доплатит чаевые самым технологически продвинутым официантам кафе и ресторанов

Рейтинг диджитальных официантов будет открытым до 15 августа 2020 года, попасть в него могут все, кто в период акции будет получать чаевые исключительно в безналичном виде на карты Visa ПриватБанка

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

ПриватБанк и Visa запустили в Украине акцию, с помощью которой самые продвинутые официанты смогут увеличить свои чаевые вдвое, если будут получать их в безналичной форме через POS-терминалы ПриватБанка.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, рейтинг диджитальных официантов будет открытым до 15 августа 2020 года, попасть в него могут все, кто в период акции будет получать чаевые исключительно в безналичном виде на карты Visa ПриватБанка.

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По итогам рейтинга 20-ке самых диджитальных официантов банк удвоит полученные за период акции благодарности от клиентов.

Чаевые cashless — это дополнительная транзакция при расчете на терминале. Посетитель сам выбирает, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта.

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Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы ПриватБанка.

Подробнее о подключении можно узнать здесь.

Напомним, ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять со своей карты наличные деньги на кассе супермаркетов и других торговых точек — без необходимости использовать банкоматы.

Услуга уже работает и доступна в POS-терминалах 65 тысяч украинских торговых точек.

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