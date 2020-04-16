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Банки 50 минут назад

ПриватБанк продал 25 нефтебаз за 100 млн грн

Нефтебаза с наибольшим приростом цены 620% находится в городе Коростень Житомирской области

ПриватБанк продал 25 нефтебаз за 100 млн грн ПриватБанк продал 25 нефтебаз за 100 млн грн
Нефтебаза. Фото: ubr.ua

Государственный ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket 25 нефтебаз на общую сумму 93,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции.

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В частности, указано, что нефтебазы проданы в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket.

Как отмечается, нефтебаза с наибольшим приростом цены 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот, за который соревновались больше всего участников — 11, находится в Житомире.

По данным пресс-службы, общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket в рамках добровольной продажи составляет 332 млн грн.

Ранее госбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket 10 нефтебаз с уценкой — от 1% до 87%. Указанные нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Напомним, в январе 2020 года государственный ПриватБанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса, в который входит дом, известный как резиденция руководителя СССР Леонида Брежнева.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочных станций сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Также известно, что в течение августа-сентября 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС бывшим менеджментом Банка было передано в финансовый лизинг компаниям, связанным с прошлыми владельцами, с последующей передачей в аренду подконтрольным предприятиям.

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На сегодняшний день, задолженность перед Банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн. В связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, Банк, начиная с 2017 года в одностороннем порядке разрывает эти договоры и возвращает недвижимое имущество во владение Банка.

После прекращения договоров финансового лизинга, лизингополучатель и арендаторы, которым это имущество было передано в аренду с согласия бывшего менеджмента банка, осознавая, что помещение занимается ими без соответствующего правового основания, отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка в помещения, чем создают препятствия владельцу свободно владеть и распоряжаться своим имуществом.

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