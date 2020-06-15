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Банки 1 час назад

ПриватБанк запустил единое мобильное приложение для физлиц и бизнеса

Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии

Фото: Бизнес.медиа Фото: Бизнес.медиа
Фото: Бизнес.медиа

ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь более 700 тысяч предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в привычном для них Приват24 для физических лиц.

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Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы — так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в Приват24 для физических лиц".

В дальнейшем мы планируем упростить функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно сделать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес, а также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка", — рассказал руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

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По данным исследования компании GfK, более 65% предпринимателей считают ПриватБанк основным банком для своего бизнеса.

При этом, с начала 2017 года активная клиентская база ПриватБанка увеличилась на более чем 200 тысяч предпринимателей.

Ранее сообщалось, что для поддержки малого бизнеса в посткарантинный период государственный ПриватБанк вводит с начала июня до конца августа 2020 года нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, которые подключат эквайринг для приема оплаты за товары и услуги с помощью банковских карт.

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