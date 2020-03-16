Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%

После объявления всеукраинского карантина из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 по всей стране упали продажи автогаза. В зависимости от региона, падение составило от 10 до 20%.

Об этом Delo.ua сообщил основатель компании Sintonec LPG, которая занимается оптовой торговлей газом, Михаил Шубан.

Шубан отметил, что снижение потребления автогаза на заправках наблюдается во всех регионах Украины. По его словам такая динамика связана с тем, что из-за карантина люди не выходят на работу.

"Однако точная динамика потребления автогаза станет понятна через несколько дней", — добавил он.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за пандемии коронавируса.

В ряде регионов приняты самые жесточайшие меры. В частности, в Черновцах, Одессе, Львове и Киеве принято решение о закрытии всего ритейла, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

На данный момент в Украине известно о пяти случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта умерла 71-летняя жительница Радомышля Житомирской области.





