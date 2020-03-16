Экономика 40 минут назад

Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%

Снижение потребления наблюдается во всех регионах из-за того, что много людей не выходят на работу

Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20% Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%
Фото: pxfuel.com

После объявления всеукраинского карантина из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 по всей стране упали продажи автогаза. В зависимости от региона, падение составило от 10 до 20%.

Об этом Delo.ua сообщил основатель компании Sintonec LPG, которая занимается оптовой торговлей газом, Михаил Шубан.

Шубан отметил, что снижение потребления автогаза на заправках наблюдается во всех регионах Украины. По его словам такая динамика связана с тем, что из-за карантина люди не выходят на работу.

Кратко и по делу в Telegram

"Однако точная динамика потребления автогаза станет понятна через несколько дней", — добавил он.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за пандемии коронавируса.

В ряде регионов приняты самые жесточайшие меры. В частности, в Черновцах, Одессе, Львове и Киеве принято решение о закрытии всего ритейла, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

На данный момент в Украине известно о пяти случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта умерла 71-летняя жительница Радомышля Житомирской области.  

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин
Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин
Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов
Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов
Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой
Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус: Минздрав хочет закрыть магазины и ограничить общественный транспорт

  2. В Германии и Австрии украинцы застряли в аэропортах из-за ошибочной отмены рейсов в Киев

  3. Украинская "девушка Джеймса Бонда" подхватила коронавирус

  4. Прошли тест: у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

  5. Коронавирус в Украине: на Донбассе госпитализировали 2 человека, на Буковине — еще 3

Загрузка...